SMS'in Yerine Gelecek 5G Mesajlar, Xiaomi Telefonlarda Göründü

Akıllı telefon sektörü sürekli olarak gelişiyor ve farklı segmentler zaman zaman yükseltiliyor. Birkaç ay önce SMS özelliğinin yerini daha gelişmiş 5G Mesajlar’a bırakacağı bilgisi vardı. Son bildirilere göre, 5G mesajlar seçeneği artık bazı Xiaomi telefonların kısa mesaj bölümünde yerini aldı. Kullanıcılar bu seçeneği etkinleştirirse, kısa mesajlar varsayılan olarak WLAN veya mobil ağlar üzerinden geleceğini kullanıcılara bildirecek. SMS’in yerini alacak 5G Mesajlar (5G Messages) nedir, ne değişecek? haberimizde.

SMS'in Yerini Alacak 5G Mesajlaşma Nedir?

Raporlara göre, 5G mesajlaşma servisi Kısa Mesaj Servisi’nin (SMS) güncellenmiş sürümü. Bireysel kullanıcılar için, 5G Mesajlar’da SMS’deki mesaj uzunluk sınırlaması yok. Ayrıca metin, resim, ses, video, ifade ve kişiler dahil olmak üzere birden fazla medya formatını destekliyor. Çevrimiçi mesajları ve çevrimdışı mesajları destekliyor ve kullanıcılara mesaj durumu raporları ve geçmiş yönetimi sağlayabiliyor. Multimedya uzunluğu ve boyutu da fark etmiyor. Doğrudan SMS arayüzündeki sohbet robotları aracılığıyla servis sağlayıcılarla etkileşime geçebiliyor. Kullanıcılar bu özelliği bilet satın alma, lojistik kontrolü, ücret ödeme vb. hizmetleri sıralamak için kullanabiliyor. 5G Mesajlar yepyeni insan-bilgisayar etkileşim modu getiriyor. Bu pencerede kullanıcılar hizmet arama, keşfetme, etkileşim ve ödemeler gibi tek noktadan hizmetleri deneyimleyebiliyor.

Telefonun bu özellikle uyumlu olması durumunda 5G Mesajlar varsayılan olarak otomatik aktif hale geliyor. Aktif değilse, SMS arayüzündeki ayarlar üzerinden etkinleştirilebiliyor. Bu yeni mesajlaşma özelliğinin çalışması için kullanıcının ağ bağlantısının 4G/5G ağı altında olması gerekiyor.

5G mesaj geçişi, cep telefonunun marka ve modeline göre farklı isimlerde. Raporda maalesef bu özelliğe sahip Xiaomi telefon modellerinden bahsedilmiyor. Kullanıcıların güncelleme ayarlarını kontrol etmeleri öneriliyor.

5G Mesajlaşma Hangi Telefonlarda Olacak?

Nisan ayında aralarında Huawei, Samsung ve Xiaomi’nin de bulunduğu 11 şirketin temsilcileri bu özelliğe odaklanan online etkinlikte bulundu. Diğer büyük şirketler arasında Vivo, OPPO, ZTE, Samsung, Lenovo ve Meizu var. Bu şirketlerin tümü bu yeni mesajlaşma özelliğini cihazlarına getirecek.