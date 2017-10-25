Snapchat Adroid Sürümüne Uzun Video Yükleme Özelliği Geldi

Snapchat uygulamasını iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarda ve iPad tabletlerde kullanan kullanıcılar bir süredir 10 saniyelik videolar halinde 6 adet videoyu bir arada kaydedip yükleyebiliyorlardı. Fakat bu özellik ilk aşamada sadece iOS cihazlara özeldi. Artık aynı özellikten Android cihazlarımızda da faydalanabileceğiz.

Snapchat'in ortaya çıkış ve yükselme politikası kısa videolar üzerine kuruluydu. Diğer sosyal medya devleri de ilk başlarda bu mantığı benimsemişlerdi; fakat sonradan kullanıcılardan gelen taleplere bağlı olarak video süreleri kademe kademe yükseltildi. Snapchat ise rekabeti koruyabilmek adına uzun video özelliğine kendi yorumunu kazandırdı. Bu sistemde 1 dakikalık bir video 6 adet parçaya bölünüyor, 10 saniyelik 6 parça oluşturuluyordu. Kullanıcılar Snapchat videosu kaydederken parmaklarını kayıt tuşunda basılı tutarak standart Snapchat video süresi olan 10 saniyeyi aştıklarında kayıda devam edebiliyordu. Söz konusu özellik geçtiğimiz yaz aylarında iOS cihazlara gelmişti. Birkaç ay gecikmenin ardından nihayet Snapchat'in Android sürümüne sahip kullanıcılar da uzun video kaydetme özelliğinden faydalanabiliyor.

Snapchat kullanıcıları çoklu uzun video kaydederken videolara fitreler, maskeler ve yazılar ekleyebilecekler. Beğenmediğiniz video parçasını çıkartabilecek, yayınlamak istediğiniz videoları hikayenize ekleyebilecek ya da arkadaşlarınıza gönderebileceksiniz.

En güncel Snapchat sürümünü indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz: