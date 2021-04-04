Snapchat, Apple'ın Gizlilik Kuralına Rağmen Kullanıcıları İzleyecek

Snapchat, Apple'ın gizlilik kurallarını atlamak istiyor. Apple tarafından kullanıcılara sunulan izlemeleri devre dışı bırakma güncellemesi, Snapchat'in hoşunan gitmemiş gibi görünüyor.

Financial Times tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre Snap, Apple'ın uygulamaların izinsiz olarak takip etmesini yasaklayan yeni gizlilik kurallarını atlatmanın yollarını araştırıyor.

Snapchat'in sahibi olan Snap, duruma aşina olan dahili belgeler ve isimsiz kaynaklara atıfta bulunan rapora göre, üçüncü şahıslar aracılığıyla insanların davranışlarını izleme ve bu bilgileri kendi kullanıcı veritabanıyla karşılaştırma yöntemlerini araştırdı.

Snapchat, Apple'ın gizlilik kurallarını atlamak istiyor

Bilmeyenler için Apple, yeni güvenlik politikası gereği kullanıcılara uygulamaların izlemesine izin vermek isteyip istemediklerini soracak ve vazgeçerlerse uygulamaların izlemesini engelleyecek. Snapchat ise bu durumdan memnun değil.

Apple'ın yeni politikası, uygulamalarda ve web sitelerinde insanların davranışlarını izlemeye dayanan dijital reklamcılık pazarında büyük bir etki yaratması bekleniyor. Çoğu iPhone kullanıcısı izlemeyi devre dışı bırakırsa büyük sosyal medya şirketlerinin reklam gelirlerine zarar verebilir.

Örneğin Facebook, Apple'ın yeni politikalarının, üçüncü taraf uygulamalardaki reklamları kişiselleştiren Audience Network hizmet gelirlerini yarı yarıya azaltabileceğini söyledi.

FT'ye yaptığı açıklamada Snap, üçüncü taraf hizmetler aracılığıyla kullanıcıların davranışlarını izleme yöntemlerini araştırdığını doğruladı, ancak Apple'ın yeni gizlilik değişiklikleri yürürlüğe girdiğinde sistemi durduracağını söyledi.

Snapchat sahibi, "Apple'ın gelecekteki yönergelerini destekliyoruz ve takipçisi olacağız. Çünkü her zaman reklamların tüketicilerin gizliliğine saygı duyması gerektiğine inandık" dedi.

Ek olarak Snap, Apple'ın yeni gizlilik kurallarını araştıran tek şirket değil. TikTok'un sahibi Çin merkezli ByteDance, Apple'ın yeni standartları yürürlüğe girdikten sonra bile Çin'deki kullanıcıları takip etmeyi mümkün kılacak devlet destekli araçları test ettiği bildirildi.

Apple'dan kritik güvenlik uyarısı

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Apple tarafından kritik bir güvenlik açığı keşfedildikten sonra iPhone, iPad ve Apple Watch sahiplerine cihazlarını güncellemeleri isteniyordu. Teknoloji devi, sorunu çözmek için iOS 14.4.2'yi ve Watch OS 7.3.3 sürümlerini piyasaya sürmüştü.

Apple destek açıklamasında, "Apple, bu sorunun aktif olarak istismar edilmiş olabileceğine dair bir rapordan haberdar. Lütfen yayınladığımız iOS 14.4.2 ve Watch OS 7.3.3 güncellemelerini yükleyin." dedi.