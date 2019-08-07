Snapchat, Artırılmış Gerçekliğe 1 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

Snapchat'in üst kurulu Snap Inc, daha fazla medya içeriğine, artırılmış gerçeklik özelliklerine yatırım yapmayı planladığını ve başka şirketleri satın alabileceğini söyledi.

Zorlu bir yıldan sonra büyümesini ve değerini yeniden canlandıran Snapchat, uygulamada oyun oynama ve üst düzey AR özelliklerine yer verdi. Bu sayede TikTok ve Facebook gibi platformların gölgesinden kurtuldu.

Şimdi ise Snapchat CEO'su Evan Spiegel yaptığı açıklamada “Snapchat deneyimini geliştirmek için içeriğimizi, oyunlarımızı ve artırılmış gerçeklik platformlarına odaklanmaya devam edeceğiz” dedi. Spiegel bunun için 1 milyar dolara kadar yatırım yapabileceklerini ifade etti.