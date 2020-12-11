Snapchat Artırılmış Gerçeklik Yatırımı Dudak Uçuklattı

Snapchat artırılmış gerçeklik yatırımı ile sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. Sosyal medya geleceğinin artırılmış gerçeklik filtrelerinde olduğunu savunan ve hikayeler özelliğine sahip tüm sosyal medya platformlarının bu tür filtrelere yatırım yapmasının gerektiğini düşünen platform, filtrelere yaptığı yatırımla dikkatleri üzerinde topladı.

Snapchat Artırılmış Gerçeklik Yatırımı, Filtrelerin Önemini Gösteriyor

2011 yılında kullanıcılarla buluşan Snapchat, benzersiz özellikleri ile internet kullanıcılarının büyük bir kısmının dikkatini çekmişti. Oyunun kurallarını değiştiren ve yenilikçiliği benimsemekten yana olan şirket, Facebook gibi bir sosyal medya devin de ana hedeflerinden biri haline gelmişti. Sosyal medya devi, Snapchat’e platformu satın alma teklifinde bulunmuş olsa da Snapchat bu teklifi geri çevirmişti. Facebook ise bunun üzerine satın almış olduğu Instagram’a ve kendi ana sosyal medya platformuna hikayeler özelliğini getirerek akımın öncüsü olmuştu.

Snapchat’in büyük rakiplerin olduğu ortamda bu kadar uzun süre hayatta kalmayı başarmasının altında yatan neden, Facebook gibi çok daha büyük şirketlerin aksine kendisini daha çok benzersiz kılacak yenilikçi özellikler peşinde koşması oldu. Filtrelere olan talep bugün oldukça dudak uçuklatıyor. Özellikle artırılmış gerçeklik formatındaki filtrelerin yoğun olarak kullanılmaya başlanması ile sosyal medya platformları gözlerini daha çok AR filtrelerine çevirdi.

Snapchat'ten AR Filtrelere Rekor Yatırım!

Tüm dikkatini AR filtrelerine veren sosyal medya platformlarından biri de elbette ki Snapchat oldu. Milyonlarca kullanıcının her gün aktif olarak kullandığı sosyal medya platformu, AR filtre geliştirmek isteyen kişilere mümkün olduğunca destek veren sayılı platformlar arasında yer alıyor. Şirketin geliştiricileri bu tür filtreler geliştirmeye teşvik etmek için son yaptığı hamle ise 3,5 milyon dolarlık bir fon duyurması oldu. Şirket, daha fazla insanın bu tür filtreleri oluşturmasını sağlamak için finansal teşvik sağlama yöntemine başvurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre filtreler şu zamana kadar bir trilyondan fazla kez kullanıldı. Üstün başarısını “Lens Fest” etkinliğinde duyuran Snapchat, filtrelere olan ilginin büyüklüğünün bilincinde olduğunu belirterek bu tür yatırımların çok daha fazlasının geleceğinin müjdesini verdi. Şirketin yaptığı yatırım çoğu normal kullanıcı için bir şey anlam ifade etmemiş olsa da filtre geliştiricileri bu duyurudan sonra kendilerine verilen destek karşısında çok mutlu olduğunu dile getirdi.