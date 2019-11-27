Snapchat Avatarlar Yepyeni Bir Özellikle Geliyor

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Snapchat avatarlar ile ilgili bir değişiklik gerçekleştirdi. Şirket son dönemlerde yaptığı yeniliklere büyük bir hız kazanmaya başladı. İşte haberimizin detayları.

Hatırlayacağınız üzere bundan kısa bir süre önce Snapchat platformu, kendinizi istediğiniz şekilde gençleştirip yaşlandırabileceğiniz bir yenilik yapmıştı. Yeni bir güncelleme daha geldi. Bu güncellemenin hemen ardından Mix ve Match özelliğini kullanarak Bitmojinizi adeta bir moda ikonuna dönüştürebilirsiniz. Snapchat'te kullanıcıların bunu yapması tahmin edemeyecekleri kadar kısa sürecek.

Snapchat avatarları çok daha eğlenceli hale geldi

Snapchat veya Bitmoji uygulamalarında avatar tasarımcısından giriş yaptıktan sonra giydiğiniz veya giymek istediğiniz tasarıma benzer tişört, pantolon, ayakkabı ve diğer kıyafetleri kullanabilirsiniz.

Bunları kullandıktan sonra bitmojinizde ilgili kıyafetler görülecek. Sosyal medya devi ayrıca gerçek dünyadaki markaların ürünlerini dijital avatarına giydirmek isteyen kullanıcılara ise, belirli bir indirim yapacağını söylüyor. Bitmoji ile birlikte farklı işler başarmaya çalışan Snapchat platformu, giderek kullanıcı sayısını arttırıyor. Kuruluş bu tür yeniliklerle birlikte artan kullanıcı sayısını kaybetmemeye özen gösteriyor.

Facebook ve Snapchat arasındaki mücadele her iki kuruluşun da sürekli olarak yenilik yapmasını sağlıyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde her iki platformda daha fazla yeniliklerle karşılaşacağız. Peki sizce Snapchat diğer sosyal medya platformları ile yeterince rekabet edebiliyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.