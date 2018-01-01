Snapchat CEO'su 4 Milyon Dolarlık Parti Düzenledi

Son dönemde Instagram yüzünden bir hayli kullanıcısını ve yükseliş hızını kaybeden Snapchat, dün akşam diğer şirketlerin çalışanlarını kıskandıracak bir yılbaşı partisi düzenledi. Parti masrafları tamamen CEO Evan Spiegel tarafından karşılanırken Spiegel'in parti için kendi cebinden 4 milyon dolar verdiği ifade edildi.

Güzel bir yılbaşı partisiyle çalışanlarını bir arada tutmak ve çalışanlarını sevindirmek isteyen Snapchat, dün akşam müthiş bir parti düzenledi ve partinin tüm masrafları CEO Evan Spigel tarafından ödendi. Los Angeles'ta düzenlenen partiye dünyanın dört bir yanındaki Snapchat çalışanları getirildi. Çalışanlar için özel uçak temin eden Snapchat, partiyi Los Angeles'ın en popüler mekanlarından olan L.A Live'de düzenledi.

Kendinden büyük şirketlere örnek tescil eden Snapchat CEO'su Evan Spiegel, partiye çok sayıda ünlü sanatçıyı da çağırdı. Hatta ünlü R&B sanatçısı Drake de partide sahne aldı.

Bunlara ek olarak partiden sonra bir hayli mutlu görünen Snapchat çalışanları, bir gece ABD'de misafir edildikten sonra özel uçakla yaşadıkları yerlere götürüldü. Şirket tarafından gelen açıklamada ise “Bu yılı bitirmenin heyecanı içindeyiz. Evan şahsi olarak bu gecenin sponsoru oldu” sözleri sarf edildi.