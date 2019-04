Snapchat Dünya Günü İçin Özel Bir Filtre Geliştirdi

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesi olarak bilinen Snapchat, duyarlılığını gösterdi. İklim değişikliğinin artık geri dönülemez noktalara ulaştığı günümüz Dünyasında, sosyal medya kuruluşları da bu olaya el atmaya karar verdi.

Her ne kadar uzayda Dünya gibi gezegenler aransa bile, şu an için yaşamın olduğu bilinen tek gezegen Dünya. Bu nedenle her yıl düzenli olarak Dünya haftası kutlamaları yapılıyor. Bu hafta da Dünya haftası olarak adlandırılıyor ve Greenpeace gibi Dünyaca ünlü kuruluşlar da dahil olmak üzere birçok platform, duyarlılık örnekleri göstermeye çalışıyor.

Snapchat Dünya Günü Özel Filtresi Çok Beğenildi

Kutuplarda bulunan buzullar, son birkaç yılda yaklaşık olarak 6 kat daha hızlı erimeye başladı. Buzullar eridikçe yeryüzündeki tüm Deniz seviyeleri yükseliyor ve bunun sonucu olarak büyük şehirlerde dahil olmak üzere pek çok yer sular altında kalıyor.

Her yıl 2 cm kadar Deniz seviyesinin yükselmesi, pek fark edilir bir durum değil. Ancak bundan 100 yıl sonrasını görmek, muhtemelen çok daha etkileyici olacaktır. Snapchat tarafından geliştirilen filtrede, bulunduğunuz yerin 2100 yılındaki durumu gösteriliyor. 2100 yılındaki konuma bakıldığında, şehrin sular altında kaldığı ortaya çıkıyor.

Küresel ısınma ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi tehlikeli konular, artık herkesin duyarlılık kapsamına girmiş gibi görünüyor. Umuyoruz ki daha çok kuruluş, bu alandaki duyarlılığını gösterebilir. Sizler de bu alandaki çalışmaları yeterli buluyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.