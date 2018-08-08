Snapchat Düşüşte! 3 Milyon Kullanıcı Kaybetti

Hiç şüphesiz sosyal medyayı bambaşka bir yola sürükleyen Snapchat, Instagram ile olan yarışında kan kaybetmeye devam ediyor. Şirketin ikinci çeyrekte kullanım oranlarında yaklaşık 3 milyon azalma yaşandığı gözlemlendi.

Snapchat'in sahibi olan Snap Inc'in bu yılın ikinci çeyreğinde 353 milyon dolarlık net zarara geçtiği belirtildi. Bu zararla birlikte şirketin 262 milyon dolar kazanç sağladığı ifade ediliyorken Snapchat'in üç aylık süreç içerisinde 3 milyon kullanıcısını kaybetmesi de gözlerden kaçmadı.

Avrupa ve Amerika'dan 2 milyon kullanıcı, Asya'dan ise 1 milyon kullanıcıyı elinden kaçıran Snapchat'in en büyük hatasının yeni tasarımı olduğu dile getirildi. Yeni tasarımı beğenmeyen ve Snapchat'in kullanımını zorlaştıran bu tasarım, maalesef pek çok kullanıcının hoşuna gitmemiş gibi gözüküyor.

Aynı zamanda Snap Inc. halka açıldığından beri Snapchat'ın kullanıcı sayısının ilk kez düşerken, şu anda 188 milyon aktif üyesinin bulunduğunu belirtmek gerekiyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan CEO Evan Spiegel yatırımcılarla yaptığı bir toplantıda şunları söyledi: “Uygulamamızın yeniden tasarlanmasını geniş çapta yaygınlaştırdığımızdan yaklaşık altı ay geçti ve Snapchat'i tekrar tekrar büyütmek ve topluluğumuzun geri bildirimlerine dayanarak geliştirmek için çalışıyoruz.”