Snapchat’e Foursquare Benzeri 'Durum' Özelliği Geliyor! 

Snapchat, şu sıralar platformunda Snap Maps içerisinde Status (Durum) adlı yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik sayesinde çeşitli yerlerde bildirim yapabilir ve bunu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Yeni özellikle o anda ne yaptığınızı gösteren bir Bitmoji seçebilirsiniz (basketbol oynamak, laptop’unuzda çalışmak vb). Ayrıca Passport (Pasaport) adlı bir özelliğin içerisinde ziyaret ettiğiniz yerleri gösteren bir liste oluşturabilirsiniz.

Daha önce Snap Maps, bulunduğunuz yeri ve günün o saatini temsilen bildiriminize rastgele bir Bitmoji ekliyordu. Ancak kısa süre sonra, bildirimlerinize bakan arkadaşlarınız, sizin orada tam olarak ne yaptığınızı da bilecek.

Söz konusu yeni özellik ilk olarak Jane Manchun Wong tarafından tespit edildi ve TechCrunch’ta paylaşıldı. Bir Snapchat sözcüsü de, Status özelliğinin şu anda Avustralya’da seçilen birkaç kullanıcı arasında test edildiğini söyledi.

Status (Durum) Özelliği Nasıl Kullanılır?

Eğer şu anda test aşamasında olan yeni özelliğe erişim hakkınız varsa, Snap Maps’i açtıktan sonra sol alt köşede yer alan Status butonuna basarak özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz. Status’u seçtikten sonra karşınızda listelenen yerler arasından bir seçim yapabilir, ya da istediğiniz özel bir yerin adını yazabilirsiniz.

Daha sonra bir Bitmoji listesiyle karşılaşacaksınız. Bu listede, seçmiş olduğunuz mekana uygun aktivitelerden oluşan çeşitli Bitmoji’ler yer alacak ve bunlardan istediğinizi seçebileceksiniz (örneğin bir parkta bildirim yaptığınızda, frizbi oynayan bir Bitmoji karakteri ya da bir kafede kahve içen bir Bitmoji karakteri seçebilirsiniz).

Belirli bir mekanı seçtiğinizde, Bitmoji sizin bu mekanda nasıl bir aktivite yaptığınızı harita üzerinde gösterecek ve bir bilgi çubuğu, insanlara sizin tam olarak nerede olduğunuzu söyleyecek.

Harita üzerindeki durumunuz, siz o mekanı terk edene kadar ya da durum bildiriminizi silene kadar gösterilmeye devam edecek. Bulunduğunuz mekanı istediğiniz zaman Passport olarak adlandırılan bir listeye ekleyebilecek ve bu listedeki mekanları istediğiniz zaman silebileceksiniz.

Snap Maps’te daha önce de olduğu gibi, bulunduğunuz konumu arkadaşlarınızla paylaşabilir ya da Ghost Mode’u (Hayalet Modu) seçerek konumunuzu herkesten gizleyebilirsiniz.

Yeni özellik, Snapchat’in geçtiğimiz yıl düşen kullanıcı sayısını tekrar arttırmak ve Snapchat’in Android uygulamasının yeniden tasarlanmasını başlatmak gibi amaçlarla geliyor. Ayrıca Snapchat, Perşembe günü yeni bir oyun platformu duyuracağına yönelik bazı ipuçları verdi.