Snapchat'e Haberler Sekmesi Gelebilir

Bir dönemin en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Snapchat'in yepyeni bir özellik üzerinde çalışmalara başladığı ortaya çıktı. Snapchat'e özel bir haberler sekmesi eklenebilir.

Snapchat'in Discover bölümüne haberler isimli bir sekmenin ekleneceği bilgisi sızdırıldı. Sızdırılan bilgilere göre, Snapchat önceki yıllarda kaldırdığı haberler özelliğini geri getirecek.

Snapchat'in haberler sekmesi gerçek zamanlı olarak çalışacak ve haberler birden fazla güvenilir kaynaktan alınacak. Haberler sekmesi uygulamanın sağ tarafında bulunan "göz at" kısmında yer alacak.

Kullanıcılar haberler sekmesine tıkladıklarında dünyada neler olduğunu an be an öğrenme fırsatı bulacak. Şu anda haberler sekmesi hakkında çok fazla detay bulunmamakta.

Haberler sekmesinde çıkacak olan haberlerin hangi kaynaklardan alınacağı bilgisi paylaşılmadı. Snapchat'in haberler özelliğini 2020 yılında yayına almak istediği bilgisi konuşulmakta. Özelliğin ne zaman yayına alıncağı henüz bilinmiyor.

Snapchat'e gelecek olan yeni haberler sekmesi hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar. Yeni özellik hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın

Hemen aşağıda bulunan bağlantı yardımı ile Snapchat'i cihazına indirebilirsiniz.