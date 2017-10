Snapchat Gözlükleri Raflarda Kaldı

İlk piyasaya sürüldüğünde Snapchat güneş gözlüğü seti çok beğenilmiş, bu sevimli ve kullanışlı cihaz hemen kullanıcıların ilgisini çekmişti.

Ancak bu ilgi, artık yavaş yavaş azalarak yok oluyor gibi görünüyor. Oysa satış rakamları 150 binlere ulaşan Snapchat gözlüklerine gösterilen bu yoğun ilgi sebebiyle, şirket daha fazla gözlük sipariş etmeyi uygun bulmuştu. Ancak, evdeki hesap çarşıya uymamış gibi görünüyor.

Özellikle Çin'de yaşanan yoğun ilgi sebebiyle yüz binlerce gözlük, ülkenin depolarına yığılmış ve satılmayı bekliyorlar. Görünen o ki, birdenbire talep patlaması yaşayan Snapchat gözlükleri şirketin iştahını kabarttığı gibi aynı zamanda biraz da kaçırmış.

Bu tatsız durum, Snapchat'in satın almayı düşündüğü Zero Zero drone projesini de etkilemiş görünüyor. Zero Zero'yu satın almak için 200 milyon dolar vermeye hazırlanan şirket, bu kararını da pazarda satış riski oluşabileceği gerekçesiyle askıya aldı.

Snapchat'in depolarda bekleyen yüz binlerce gözlüğü belki bir ihtimal hiç eriyemeyecekler ama cihazlarda kullanılan elektronik malzemelerin başka zekice buluşlarda kullanılması mümkün olabilir. Sonuçta o kadar malzeme çöpe gidecek değil.

Belki de Snapchat'in bir süre çılgın buluşlardan uzak durması da gerekebilir.