Snapchat, Günlük 200 Milyondan Fazla Kullanıcıya Ulaştı

Bir dönemin en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Snapchat, Hikayeler özelliğinin Instagram tarafından kopyalanması nedeniyle kullanıcı tabanının büyük bir kısmını Facebook çatısı altındaki şirkete kaptırmıştı.

2019 yılına ilişkin ikinci çeyrek sonuçlarını açıklayan Snapchat, kullanıcı sayısının yeniden yükselişe geçtiğini bildirdi. Bir önceki çeyrekte 190 milyon olan günlük aktif kullanıcısı sayısını 203 milyona çıkaran ABD’li şirket, düşüş trendinden nihayet kurtuldu.

Snapchat ayrıca, geçtiğimiz yıla göre yüzde 48'lik bir artışla 388 milyon dolar gelir elde etti. Fakat, ikinci çeyreğe dair en önemli aset, platformdaki kullanıcı sayısının büyümesi olsa gerek. Zira şirket, Instagram’ın yakın markajına takiben neredeyse bir yıl boyunca hiç kullanıcı kazanamadı. Snapchat’in bu çeyrekte 13 milyon yeni kullanıcı eklemesi, bu eğilimi nihayet tersine çevirdiğini gösteriyor.

