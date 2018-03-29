Snapchat Hesabına Rüya Gibi Teklif

Snapchat hepimizin bildiği üzere, kullanıcıların fotoğraf çekebildikleri, video çekebildikleri, bunların üzerine notlar ekleyebildikleri ve tüm bunları belli bir süreliğine paylaştıkları (1-10 saniye gibi) bir sosyal mesajlaşma platformudur. Son yıllarda oldukça popüler hale gelen bu uygulama sayesinde, ABD’li bir genç şu günlerde inanılmaz bir tatil kazandı.

ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan 15 yaşındaki Darian Lipscomb, 2012 yılında 9 yaşındayken bir gemi seyahatine çıkmış. Çıktığı bu gemi seyahatini ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşmak isteyen genç, Snapchat uygulamasında kendisine @CarnivalCruise isimli bir hesap açmış. Tabii ki aradan geçen 6 yılda bu Snapchat hesabının bu kadar önemli ve değerli hale gelebileceğini kendisi de tahmin etmiyordu.

Aradan geçen 6 yılın sonunda, 2018 yılının şu günlerinde Darian Lipscomb, şirket yetkilileri kapısına kadar gelip @CarnivalCruise hesabını kendisinden istediklerinde çok şaşırdığını söyledi. Carnival Cruise Line turistik gemi yolculuğu şirketi, ABD’li bu gence, şirket adıyla açtığı hesabı kendilerine vermesi karşılığında gemi tatili hediye etmeyi teklif etti. Lipscomb, "Kapı çaldı. Cevap verdim ve dışarı baktığımda şirkete ait kocaman bir araç gördüm" dedi. Şirket, hesap karşılığında Lipscomb'a ailesiyle birlikte İspanya'ya bedava bir gemi tatili önerdi.

Bu gemi tatilinin fiyatının normalde 5 bin dolardan fazla olduğu söyleniyor. Ancak şirketin teklifini kabul eden Darian Lipscomb, ailesiyle birlikte bu tatili hiçbir ücret ödemeden yapacak. Lipscomb, ailesiyle birlikte 31 Mart’ta İspanya'nın Barcelona şehrine uçacak ve şirketin en yeni gemisi olan Carnival Horizon'da harika bir tatile başlayacak. Ayrıca şirket, Darian Lipscomb ve ailesine gemideki tatilleri süresince başka sürprizler de yapılacağını söyledi.