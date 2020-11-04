Snapchat İçerik Oluşturucularını Sevindiren Bir Özellik Aldı

Snapchat yaklaşık olarak 9 yıldır akıllı telefonumuzun ve hatta hayatımızın önemli bir parçası olmasına rağmen Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarına kıyasla sosyalleşme bakımından hala çok az özelliğe sahip ancak görünüşe bakılacak olursa şirket özellikle son zamanlarda getirdiği özelliklerle birlikte popüler içerik oluşturucuları için faaliyetlerini sürdürmeye bir hayli kararlı görünüyor.

Snapchat'ten İçerik Oluşturucularını Sevindiren Hamle!

Snapchat uzun bir zamandır sosyal medya kullanıcılarının deneyimini geliştirmeye yönelik ne tür yenilikler yapılabileceği üzerinde çalışıyor. Geliştirici ekibinin sosyal medya platformuna getirdiği son özellik, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını daha önceden kullanmış kişilerin yakından bildiği bir özellik. Bununla birlikte, sosyal medya uygulamasına eklenen özellik, içerik oluşturucuları için bazı yönlerden faydalı, bazı yönlerden de zararlı olabilir.

Snapchat artık içerik oluşturucuları profillerini ziyaret eden kişilere abone sayısının olduğunun görüntülenmesine imkan veriyor. İlk kez Tubefilter tarafından bildirilen bu özellik, sosyal medya platformunun kullanıcılarına takipçiler hakkında önemli veriler veren bir özellik olduğu için uygulamanın kullanıcılarının herhangi bir içerik üreticisini takibe alma kararının üzerinde önemli bir etkisi olacak. Örneğin, kişinin takipçi sayısı çok fazlaysa ve aynı kişinin arkasında gerçekten büyük bir topluluk varsa kullanıcının kararı her ne kadar başlangıçta olumlu da olsa bu veriden sonra değişebilir.

Snapchat temsilcisi, TheVerge'e yaptığı açıklamada, "İçerik üreticisi topluluğumuzdan gelen geri bildirimlere kulak verdik. Bu geri bildirimlerin çoğu, içerik üreticilerinin topluluklarının ne kadar büyük olduğunu göstermeyi sağlayan bir seçenek ile ilgiliydi" ifadelerine yer verdi ve bu özelliğin aynı zamanda isteğe bağlı olarak kullanılabileceğini söyledi. Temsilcinin yaptığı açıklamaya göre herhangi bir içerik üreticisi bu özelliği hesap ayarlarından isteğe bağlı olarak açabilir veya kapatabilir.

Snapchat İçerik Oluşturucuları İçin Neden Böyle Bir Özellik Getirdi?

Şirketin bu tür bir özellik getirmesi, aslına bakılırsa içerik üreticilerinin markalarla daha fazla iş birliği yapmasına yardımcı olmasından kaynaklanıyor. Markalar, sosyal medya platformu üzerinden içerik üreten ve bu içerikleriyle büyük bir topluluğa hitap eden kullanıcıları takipçi sayısına göre değerlendiriyor. Markalar, tahmin edilebileceği üzere, büyük bir topluluk tarafından takip edilen kişilerle ürün ve hizmetlerinin tanıtılması ve satışların arttırılması için sık sık anlaşma yapabiliyor.