Snapchat'in Bilgisayar Versiyonu Geliyor!

Bir dönemin popüler uygulaması Snapchat, son yıllarda popülerliğini ve kullanıcı kitlesini kaybetmeye başlamıştı. Hem eski kullanıcı kitlesini yeniden kazanmak hem de yeni kullanıcılar edinmek isteyen uygulama önemli bir adım atarak Snap Camera’yı duyurdu.

Snapchat’in bilgisayar versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz Snap Camera, Windows ve Mac işletim sistemine sahip bilgisayarlara kurulabilen bir masaüstü uygulaması olarak tasarlandı.

Üstelik Snap Camera uygulaması, kayıtlı YouTube videolarında, Skype, Google Hangouts ve Twitch gibi platformlarda görüntülü sohbet ya da canlı yayın esnasında kullanılabiliyor.

Uygulamanın kullanımı ise gayet basit. Uygulamayı bilgisayarınıza kurduktan sonra bilgisayarınızın Web kamerasıyla senkronize etmeniz yeterli oluyor.

Ayrıca Snap Camera uygulamasında kullanıcılar, sadece Snapchat tarafından tasarlanan filtreleri kullanmak zorunda kalmayacak. Uygulamanın Filtre Studio’su aracılığıyla içerik oluşturucular tarafından oluşturulan çeşitli filtreler de kullanılabilecek.