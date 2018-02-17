Snapchat'in Tasarımını Beğenmeyenlerin Sayısı 1 Milyonu Buldu

Geçtiğimiz günlerde yepyeni bir tasarıma kavuşan ve arayüzünü baştan aşağı değiştiren Snapchat, kullanıcılarının eleştirilerine maruz kalıyor. Kullanıcılar için çok karışık ve kullanışsız gelen yeni tasarım, 1 milyon kişiyi bulan bir imza kampanyasına neden oldu.

Snap CEO'su Evan Spiegel tasarım hakkında yaptığı açıklamada "Uygulamanın yeni tasarımını yaşlı kullanıcılar için tasarladık. Bu tasarım ile Snapchat'in basit ve kullanımı kolay bir hal almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ancak kullanıcıların büyük bir bölümü yeni tasarımdan hoşnut kalmadı ve tekrardan eski arayüze dönmek istedikleri belirttiler.

Avusturalya'lı Snapchat kullanıcısı Nic Rumsey tarafından Change.org sitesinde başlatılan kampanyada, kullanıcılar yeni tasarım eleştiriliyor ve eski arayüze dönmek istiyorlar. Şu anda 1 milyon imzaya yaklaşan kampanya, Snap şirketinin de dikkatini çekmiştir diye düşünüyorum.

Konu hakkında henüz açıklamada bulunmayan CEO, yeni tasarım güncellemesinin kazançlara olumlu etkisinin olduğunu ifade etmişti. Ancak imza kampayasını başlatan Nic Rumsey ise şunları söyledi: "Güncellemenin aslında birçok özelliği daha zor hale getirdiğini. Birçok 'yeni özellik' Snapchat'ın son yıllarda sahip olduğu özgün amaçları kullanışsız ya da yenilgiye uğrattı. Amaç, Snap Inc'i 2018 güncellemesinden önce uygulamayı temellere geri döndürmeye ikna etmek"

Ayrıca Instagram Hikayeler özelliği ile birlikte büyük bir kullanıcı kitlesini ve hisse değerini kaybeden Snapchat, uzun bir aradan sonra ilk defa Wall Street'in 2017 yılının dördüncü çeyreğindeki gelir beklentilerini aştı. Yani bu açıdan yeni tasarımın Snapchat'e iyi geldiğini söylersek yanlış olmayacaktır.