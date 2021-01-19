Snapchat iOS Karanlık Mod Özelliğini Test Ediyor

Snapchat iOS karanlık mod özelliğini test etmeye başladı. Bu özellik geniş çaplı olarak kullanıma sunulduğunda sosyal medya platformunu kullan bütün iOS işletim sistemli akıllı telefon sahipleri uygulamanın temasını varsayılan görünümden koyu moda çevirme imkanına sahip olacak. Sosyal medya platformuna eklenecek yeni tema seçeneğinin ne zaman test sürecinden çıkarılıp herkesin kullanımına açılacağı ve çok daha fazlası haberimizde.

Snapchat iOS Karanlık Mod Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Apple’ın iOS 13 ile iOS’ta karanlık mod özelliğini ilk kez tanıtmasından bu yana yaklaşık 500 gün geçti ve dünya genelinde oldukça büyük bir kullanım oranına sahip Snapchat, uygulamanın tema seçeneklerine koyu mod eklemek için test sürecine yeni başladı. Şirket, iOS uygulamasına yeni bir tema seçeneği eklemek için testlere başlandığını açıkladı.

Sosyal medyada platformuna eklenecek olan özellik açıklamadan da anlaşılacağı üzere şu an test ediliyor. Bu özellik şu an test sürecinde olduğundan özellik uygulamanın iOS sürümünü kullanan yalnızca küçük bir kesim tarafından kullanılabiliyor.

Snapchat, Apple Terminal tarafından yapılan haberi doğruladı ve özelliğin iOS kullanıcılarının yalnızca küçük bir kısmı tarafından test edildiğini söyledi. Şirket ortaya çıkan haberi doğrularken özellik hakkında daha fazla bilgi vermedi. Bu, özelliğin tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağının şimdilik belirsizliğini koruyacağı anlamına geliyor.

Sosyal medya kullanıcıları uzun bir zamandır Snapchat’ten iOS uygulamasına karanlık mod seçeneği getirmesini istiyor. Sosyal medya platformu ise uygulamaya eklenmesi istenen siyah tema ile ilgili herhangi olumlu bir açıklamada bulunmaktan kaçındı. Sosyal medyada ortaya çıkan söylentilerden sonra Apple Term konu ile ilgili bir haber yayımladı ve bunun sonucunda Snapchat ile iletişime geçildi.

Sosyal medya uygulaması Snapchat, son gelişmelere göre sosyal medya kullanıcılarının isteğine olumlu bir yanıt vermek için harekete geçti ve karanlık tema seçeneğini şu anda test ediyor. Öte yandan WhatsApp Messenger 2020 yılının mart ayında koyu tema seçeneğini eklemişti. Karanlık tema furyasına biraz geç katılan Snapchat’in bu yılın sonuna kadar kullanıcıların istediğini yerine getireceği ve iOS kullanıcılarına istediği temayı vereceği düşünülüyor.