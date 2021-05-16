Snapchat iOS Takip İzni Almak İçin Hangi Yöntemi İzliyor?

Snapchat, iOS takip izni almak için sosyal medya uygulamasını kullanan iOS kullanıcılarına yeni bir pencereye göstermeye başladı. Peki, Facebook ve Twitter'dan sonra bir sosyal medya platformu olarak kullanıcılardan uygulama takibi izni almaya çalışan Snapchat, iOS kullanıcılarını ikna etmek için ne tür bir yöntem izliyor?

Snapchat iOS Takip İzni Verirseniz Reklamlar Tekrarlanmaz

Şirket, sosyal medya kullanıcılarına yeni uygulama izleme şeffaflığına dair bilgi vermek ve onlardan izin almak için iOS kullanıcılarına özel bir bölüm ekledi. Uygulamaya eklenen bölümde kullanıcıların söz konusu izni neden vermesi gerektiğine yer verildi.

iOS 14.5 ile uygulama izleme şeffaflığı kullanıma sunulduktan sonra Facebook başta olmak üzere sosyal medya platformları kullanıcılarını yavaş yavaş bilgilendirmeye başladı. Snapchat de Twitter'dan sonra kullanıcılarını bilgilendiren sosyal medya platformu oldu.

Snapchat'in iOS 14.5 ve üstü sürüm kullanan kullanıcılara aşağıda yer alan şu soruyu yöneltti:

"Alakasız ya da tekrar eden reklamların sayısını azaltmamıza yardımcı olmak ister misiniz?"

Bu sorunun hemen arkasından kullanıcılara takip izni vermesini sağlayacak bir buton gösteriyor. Sosyal medya uygulamasının kullanıcısı eğer sosyal medya platformunun gizlilik politikasını okumadan butona tıklar ve izin verirse uygulamanın kendisini anbean takip etmesine, kişiselleştirilmiş reklamlar için kişisel bilgilerinin kullanılmasına onay vermiş oluyor.

Snapchat'in reklam alaka seviyesinin Facebook gibi diğer sosyal medya platformlarıyla kıyaslandığında çok düşük olduğunu belirtmiş olalım. Instagram ve Facebook gibi uygulamalar, kullanıcıların ilgi alanları ile eşleşen reklamlar göstermekte oldukça gelişmiş uygulamalar olarak uzun bir zamandır faaliyetlerini sürdürüyor.

Facebook'un kullanıcılara daha alakalı reklamlar sunması, dijital reklamcılık alanında ne kadar büyük bir platform olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Sosyal medya platformunun geçtiğimiz günlerde kullanıcılara gösterdiği açıklamalar ve Apple'ın söz konusu özelliği ilk duyurduğundan bu yana yürüttüğü kampanyalar da uygulama izleme şeffaflığından yana ne kadar endişeli olduğunu gözler önüne seriyor.

Snapchat'in uygulama izleme şeffaflığı ile ilgili endişelerinin hiç olmadığını söylemek elbette ki doğru olmaz. Her platform gibi Snapchat'in de bazı endişeleri var. Geçtiğimiz haftalarda yeni özellikle ilgili açıklamada bulunan Snapchat, özelliğin uygulamaların geleceğini belirsizleştirdiğini söylemişti.