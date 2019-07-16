Snapchat Kendi İçerikleriyle Netflix'e Benzeyecek

Netflix ve YouTube gibi içerik hizmetleriyle rekabet edebilmek için yeni özellikler deneyen Snapchat'te artık 'creator shows' kısmı bulunacak. Snapchat, popüler oyuncular ve şarkıcılarla birlikte içerik üreterek kullanıcılara da para kazandıracak.

Şu anda 'Keşfet' bölümünde kullanıcılara kısa ve farklı farklı konularda videolar izleten Snapchat, bu bölümü kapatmayı planlıyor. Bunun yerine “Creator Shows” adı verilen özellikle birlikte tanınmış isimlere video hazırlatmayı planlayan Snapchat, kendi orijinal şovlarını farklı bir sayfada gösterme üzerinde çalışıyor.

Arnold Schwarzenegger, Kevin Hart ve Serena Williams gibi isimlerin bulunacağı yeni bölümün arayüzü ise kullanıcıların abone olmalarına ve son izledikleri gönderilere göre şekillenecek. Snapchat tarafında da doğrulanan bu özellik içerisinde ilk aşamada güzellik, kondisyon, dans, moda gibi temalar işlenecek.

Kendine özgü içerikler üreterek kullanıcıların dikkatini çekmeyi amaçlayan Snapchat'in 'Keşfet' kısmıyla başarılı olduğu hatırlatıldı. Eski arayüze göre üç kat daha fazla kullanıcı çekmeyi başaran Snapchat'in orijinal içeriklerle birlikte daha fazla kişiye ulaşması bekleniyor. Bakalım yeni nesil Snapchat'te hangi isimler bulunacak göreceğiz.