Snapchat Kullanıcı Adı Değiştirme Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Snapchat, kullanıcı adı değiştirme özelliğini getirmek için kollarını sıvadı. Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde kullanıcı ismini değiştirebilecek. Yeni özelliği ortaya çıkaran Alessandro Paluzzi, konu ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Dünya genelinde çok popüler bir sosyal medya hizmeti olan Snapchat, yeni özellikler kullanıma sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Tersine mühendislik uzmanı ve aynı zamanda bir uygulama araştırmacısı olan Alessandro Paluzzi, popüler sosyal medya hizmetinin yeni özellik üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

Paluzzi, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı tweet'te, Snapchat'in kullanıcı ismini değiştirme özelliği üzerinde çalıştığını belirtti. Paluzzi tarafından paylaşılan bilgilere göre yakında gelecek bir güncelleme ile birlikte platformda kullanıcı adını değiştirmek mümkün olacak. Kullanıcılar, uygulamanın ayarlar sayfası üzerinden kullanıcı ismini değiştirebilecek.

Oldukça popüler bir sosyal medya uygulaması olan Snapchat'te kullanıcı isminizi değiştirdiğiniz takdirde siz dahil hiç kimse eski kullanıcı adını talep edemeyecek. Kullanıcı adınızı değiştirdiğiniz takdirde takipçi listenizde yer alan kişiler yeni kullanıcı isminizi görecek.

#Snapchat is working on the ability to change your username 👀



ℹ️ Users who will have changed their username can be identified with a decorative emoji before the name. Right now the emoji used is "👍👍" but I guess it's a sinply placeholder used during development. pic.twitter.com/ew50Np82nW