Snapchat Kullanıcı Adı Değiştirme Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Snapchat, kullanıcı adı değiştirme özelliğini getirmek için kollarını sıvadı. Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde kullanıcı ismini değiştirebilecek. Yeni özelliği ortaya çıkaran Alessandro Paluzzi, konu ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Snapchat Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Dünya genelinde çok popüler bir sosyal medya hizmeti olan Snapchat, yeni özellikler kullanıma sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Tersine mühendislik uzmanı ve aynı zamanda bir uygulama araştırmacısı olan Alessandro Paluzzi, popüler sosyal medya hizmetinin yeni özellik üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

Paluzzi, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı tweet'te, Snapchat'in kullanıcı ismini değiştirme özelliği üzerinde çalıştığını belirtti. Paluzzi tarafından paylaşılan bilgilere göre yakında gelecek bir güncelleme ile birlikte platformda kullanıcı adını değiştirmek mümkün olacak. Kullanıcılar, uygulamanın ayarlar sayfası üzerinden kullanıcı ismini değiştirebilecek.

Oldukça popüler bir sosyal medya uygulaması olan Snapchat'te kullanıcı isminizi değiştirdiğiniz takdirde siz dahil hiç kimse eski kullanıcı adını talep edemeyecek. Kullanıcı adınızı değiştirdiğiniz takdirde takipçi listenizde yer alan kişiler yeni kullanıcı isminizi görecek.

#Snapchat is working on the ability to change your username 👀



ℹ️ Users who will have changed their username can be identified with a decorative emoji before the name. Right now the emoji used is "👍👍" but I guess it's a sinply placeholder used during development. pic.twitter.com/ew50Np82nW — Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 8, 2021

Snapchat'e gelecek yeni özellik, kullanıcı ismini değiştirmek isteyen kullanıcılar için harika bir seçenek olacak. Kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak özellik, çok sayıda kullanıcı tarafından sabırsızlıkla beklenmeye başlandı. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

İlk olarak 2011 yılının eylül ayında kullanıcıların kullanımına sunulan sosyal medya platformunda şu anda kullanıcı adı değiştirilemiyor. Bu sebepten ötürü hesabı açarken belirlediğiniz kullanıcı ismini kullanmaya devam etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla farklı bir kullanıcı ismi isteyen kullanıcıların tek seçeneği mevsu hesabı silmek ve ardından yeni bir hesap açmak.

Yeni gelecek özellik, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkileyen bu sorunu ortadan kaldıracak. Başarılı sosyal medya uygulamasında kullanıcı adının yalnızca yılda bir kez değiştirilebileceğini belirtelim.

Snapchat'e Among Us Benzeri Oyun Geliyor

Sosyal medya platformu Snapchat, mobil oyun sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Zynga ile iş birliği yaptı. Yapılan iş birliği sonucunda ReVamp isimli bir oyun duyuruldu. Zynga tarafından geliştirilmekte olan yapım, Among Us'a oldukça benziyor.

Among Us'ta en az dört en fazla on oyuncu yer alıyordu. ReVamp isimli oyunda ise toplamda 6 adet oyuncu yer alacak. Oyuncular, eski bir malikanenin odalarını yenilerken ekipte bir vampirin olduğu ortaya çıkıyor fakat vampirin kim olduğu bilinmiyor. Snapchat kullanıcıları, oyun süresi boyunca vampiri bulmaya çalışacak.