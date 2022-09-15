Snapchat Masaüstü Sürümü Ücretsiz Olarak Kullanıma Açıldı

Facebook, Instagram ve Twitter gibi klasik sosyal medya platformlarına aykırı bir seçenek olarak ortaya çıkan ve sosyal medya alışkanlıklarımızı kökten değiştiren platformlardan biri olan Snapchat, uygulamanın uzun süredir beklenen masaüstü sürümünü nihayet yayınladı. İlk gelen bilgilerde ücretli olacağı söylenen Snapchat masaüstü sürümü, tüm kullanıcılar için ücretsiz bir şekilde kullanıma açıldı.

Geçtiğimiz aylarda hizmete giren ücretli abonelik hizmeti Snapchat+ için özel olarak duyurulan Snapchat Web sürümü için bu karardan kısa bir süre içinde vazgeçildi. Hikayeler özelliğinin mucidi olan sosyal medya, diğer büyük platformların kendisini kopyalaması sonrasında büyük kullanıcı kayıpları yaşamıştı. Son yıllarda gençler arasında yeniden popüler olmayı başaran Snapchat, yükselişini sürdürmeyi amaçlıyor.

Snapchat Masaüstü Sürümü Nasıl Kullanılır?

Dışarıdan bakıldığında Whatsapp Web'e çok fazla benzeyen Snapchat masaüstü sürümü, şimdilik tüm Snapchat özelliklerine sahip değil. Sesli ve görüntülü arama imkanı bulunan masaüstü sürümünde arkadaşlarınızın paylaştığı snapleri görebiliyor ve onlara snap gönderebiliyorsunuz. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre eksik özellikler en kısa sürede masaüstü sürümüne de getirilecek. Snapchat, sosyal medya platformları arasında ücretli abonelik sistemine ilk adım atanlardan biri olmasına rağmen Snapchat+ için özel olarak duyurulan bazı özellikleri tüm kullanıcılar için getireceğini açıkladı. Son yaşanan olaylar firmanın Snapchat+ projesini iptal etmek istediğine işaret ediyor olabilir.

Snapchat'in masaüstü sürümünü kullanmak için takip edebileceğiniz kolay üç adım bulunuyor.