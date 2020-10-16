Snapchat Müzik Ekleme Özelliği Kazandı

Snapchat, bu yılın üçüncü çeyreğinde sosyal medya platformunda paylaşılan snaplere müzik ekleme özelliğinin çok yakın bir zamanda geleceğini duyurmuştu. Şirket, sosyal medya uygulamasının iOS sürümüne kullanıcıların müzik eklemesine olanak veren "Sounds on Snapchat" isimli özelliği getirdi. Peki, çıktığı gün milyonlarca kullanıcı kazanan sosyal medya platformuna gelen yeni özellik nasıl çalışıyor? İşte Snapchat müzik ekleme özelliği ile ilgili tüm ayrıntılar!

Snapchat Müzik Ekleme Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Snapchat'e sosyal medya kullanıcılarının arkadaşlarıyla paylaşmak üzere çektiği hikayelere müzik ekleyebileceği yeni bir özellik getirildi. Snapchat müzik ekleme özelliği hem çekim sırasında hem de çekim sonrasında kullanılabiliyor. Sosyal medya uygulamasında yer alan müziklerin tamamı lisanslı olduğundan ötürü sosyal medya kullanıcılarının telif hakkı ve benzeri sorunlar yaşamasına gerek kalmıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, müzik ekleme özelliğinin kullanıldığı hikayeleri görüntülerken albüm kapağını, şarkı adını ve sanatçının adını görüntülemek için yukarı kaydırabiliyor. Spotify, Apple Music ve SoundCloud dahil olmak üzere özelliğin tercih edilen herhangi bir dijital müzik platformunda söz konusu müziklerin tamamını dinlenmesine olanak veren "Bu Şarkıyı Çal" bağlantısı da bulunuyor.

Snapchat'in yeni özelliği her ne kadar TikTok'un özelliğine benzediği ileri sürülmüş olsa da "Sounds on Snapchat" özelliğinin TikTok özelliğinden çok daha farklı olduğu söylenebilir. Müzik ile ilgili detaylara yer verilmesi hatta sosyal medya kullanıcısına büyük bir kolaylık sunulması, Snapchat müzik ekleme özelliğini TikTok'tan ayıran en önemli unsurlardan bir tanesi olarak görülüyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar istediği zaman istediği müziği dinleme imkanına sahip oldu ancak TikTok'ta bu tür bir özellik bulunmuyor.

Şirket tarafından özellik ile ilgili yapılan açıklamada, "Müzik, videoları ve iletişimi daha anlamlı hale getiriyor. En yakın arkadaşlarınıza müzik önermenin kişisel bir yolunu sunuyor" ifadelerine yer verildi. Peki, Snapchat'in yeni özelliği hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce müzik, videoları daha anlamlı bir hale mi getiriyor? Snapchat'e gelen yeni özellik ile ilgili tüm düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.