Snap'te Yüzler Gülüyor: Snapchat Plus Kullanıcı Sayısı Açıklandı

Snap, ücretli abonelik hizmeti Snapchat Plus ile şimdiden beklediğinin üzerinde başarı yakaladı. Şirket, Snapchat Plus'ın Haziran ayı sonlarında piyasaya sürülmesinden bu yana 1 milyon ücretli kullanıcıya ulaştığını açıkladı.

Snapchat Plus aboneliği, kullanıcılara, uygulama simgesini değiştirme ve hikâyenizi kimin tekrar izlediğini görme dâhil olmak üzere ayda 3,99 dolar karşılığında özelliklere erken ve özel erişim sağlıyor. Temmuz ayında şirket, ücretli kullanıcılar için ilk önemli özellik olan masaüstü için Snapchat'i sundu.

Snapchat Plus Abonelerine Yeni Özellikler Sunuluyor

Snapchat ayrıca bugün 1 milyondan fazla Plus abonesi için yeni bir dizi özellik sunuyor. Güncellemeler arasında Plus abonelerinin Snap Stars'a (kamuya açık kişiler ve Snapchat varlığı doğrulanmış diğer içerik oluşturucular) yanıt verirken yanıtlarını daha görünür hâle getiren öncelikli hikâye yanıtları yer alıyor.

Diğer özellikler, kullanıcıların Bitmoji karakterleri için özel arka planlar ve yeni uygulama simgesi tasarımları gibi kozmetik içerikler üzerine. Aboneler, bir Snap'i görüntüledikten sonra arkadaşlarına görüntülenen bir emoji de ekleyebilecekler.

Snap, Snapchat Plus'ı geçtiğimiz aylarda ek gelir kaynakları oluşturmak amacıyla ücretli bir hizmet olarak tanıtmıştı. Snapchat Plus'ın ilk başarısı, Snap'in mevcut kaynakların memnuniyetsizliğinin sinyallerini verdiği bir zamanda geldi. Reklamlara verilen darbeye ek olarak, şirket daha geniş ekonomik sorunlarla uğraşıyor, şirketteki büyümeyi yavaşlatıyor ve çalışanları işten çıkarmayı planlıyor. Ayrıca en azından yatırımcılara verilen mesaj, Snap'in işleri tersine çevirmeye çalıştığı yönünde.