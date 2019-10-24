Snapchat, Rakiplerini Yakalamaya Başladı: Günlük 210 Milyon Kullanıcı

Sosyal medya platformları içerisinde son derece önemli bir yere sahip olan Snapchat uzun bir süredir hak ettiği değeri görmüyordu. Şirket son günlerde iyi haberler almaya başladı. İşte haberimizin detayları.

Facebook ve Snapchat arasında yaşanan gelişmeleri birçok kişi biliyor. Yine de küçük bir hatırlatma yapmakta fayda var Snapchat platformu 24 saat içerisinde kaybolan görsel içerik mantını herkese beğendirmişti. Facebook bunun üzerine Snapchat tarafından uygulanan yöntemi Snapchat platformu ile birlikte satın almak istedi. Ancak Snapchat buna yanaşmadı.

Facebook ile rekabetinde Snapchat elini güçlendirdi

Facebook şirketinin Snapchat platformunu satın almak istemesi olumsuz sonuçlanınca başka bir yöntem denendi. Facebook bütün uygulamalarında 24 saatte kaybolan görsel özelliğini kullandı.

Tüm bu gelişmeler Snapchat şirketine olan bağlılığı azalttı. Birçok işi Facebook ve benzer platformları kullanmaya başladı. Snapchat bunun üzerine büyük bir düşüş yaşadı ve bir daha toparlanamadı. Ancak geldiğimiz şu son noktada 2019 yılının Eylül ayı itibarıyla günlük kullanıcı sayısını 210 milyona yükseltti. 2019 yılının ikinci çeyreğinde günlük kullanıcı sayısı 203 milyon civarındaydı.

Geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında %13 gibi bir yükselişin olması Snapchat için son derece olumlu. Örneğin 296 milyon dolar kazanan Snapchat artık 446 milyon dolar gelir elde ediyor. Peki sizce de Snapchat, günlük kullanıcı sayısını daha da fazla arttırabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.