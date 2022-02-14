Snapchat Reklamlardan Para Kazanma Dönemi Başlıyor!

Snapchat, uygulamadaki içerik oluşturucuların para kazanmaları için yeni bir yol sunmaya hazırlanıyor. Platform, küçük bir grup ABD'li içerik oluşturucunun Hikayelerinde görünen videoların ortasında gösterilen reklamları test ediyor ve önümüzdeki aylarda daha geniş bir kullanıma sunarak para kazanmanın önünü açmayı planlıyor. İşte detaylar!

Snapchat Reklam Gelirlerini Kullanıcılarla Paylaşacak

Bir Snap içerik üreticisinin Hikayesine bir reklam yerleştirildiğinde, Snapchat geliri içerik üreticileriyle paylaşacak. Şirket, gelir paylaşımının, gönderi sıklığı ve katılım gibi metrikleri dikkate alan bir formüle dayandığını söylüyor. Bu özellik yalnızca, Snapchat'te doğrulanmış ve altın bir yıldızla gösterilen geniş takipçi kitlesine sahip içerik oluşturucular veya tanınmış kişiler olan Snap Yıldızları tarafından kullanılabilir olacak.

Son yıllarda Snapchat, içerik oluşturucuların uygulamadaki varlıklarından para kazanmaları için çeşitli yollar eklemişti. Snapchat kullanıcıları, arkadaşlarının Hikayeleri arasında ve Keşfet bölümünde zaten reklamlar görüyordu, ancak bu, içerik oluşturucuların Hikayeler'deki reklam gelirinden ilk kez bir pay alacakları ilk güncelleme.

Bu haber, Snapchat'in kullanıcıların Hikayeler üzerinden TikTok benzeri içeriğe doğru ilerlediğini belirtmesinden kısa bir süre sonra geldi. Snap CEO'su Evan Spiegel, bu ayın başlarında yatırımcılara, kullanıcıların hikayeleri yayınlamak ve görüntülemek için daha az zaman harcadıklarını ve bunun yerine Snapchat'in TikTok eşdeğeri Spotlight'a odaklandıklarını açıkladı.

Kullanıcıları Spotlight için daha fazla dikey video içeriği oluşturmaya ikna etmek amacıyla şirket, 2020'nin sonuna kadar günde 1 milyon dolar ödeyeceğini duyurdu. Şimdi Snapchat, en iyi Spotlight videoları yapan içerik oluşturuculara ayda milyonlarca dolar ödediğini söylüyor. Geçen yıl Snapchat, belirli lensler, sesler veya konular kullanarak en iyi videoları oluşturan kullanıcılar için nakit ödüller olan Spotlight Challenges'ı duyurdu.

Şirket, 2021'de içerik oluşturuculara 250 milyon dolardan fazla ödeme yaptığını söyledi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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