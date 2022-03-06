Snapchat’ten Rusya Ukrayna Savaşına Yönelik Hamle: Isı Haritasını Ukrayna’da Kapattı

Şirket ve kurumların Rusya Ukrayna savaşının ardından Rusya’ya çeşitli yaptırımlar bulunmasının ardından son olarak Google ve Apple, Ukrayna’daki trafik yoğunluğunu gösteren özelliğini devre dışı bırakarak Ukrayna’ya destek olmuştu. İki dev şirketin ardından anlık fotoğraf uygulaması Snapchat, Ukrayna’daki sivil halkın korunmasına yardımcı olmak için Snap Map özelliğini Ukrayna’da devre dışı bıraktı.

Snap Map Özelliği Ukrayna İçin Kapatıldı

Google’ın canlı trafik özelliğini Ukrayna’da kaldırmasının ardından, teknoloji devi Apple da harekete geçerek Ukrayna’daki canlı trafik ve kazalar özelliğini erişime kapattı. Tüm bunların ardından ise, Ukrayna halkına bir destek de Snapchat’ten geldi.

Snapchat’te yer alan Snap Map özelliği, kullanıcıların tüm dünya üzerinde nerede olduklarını gösteren bir harita sistemi. Burada harita kullanılarak, kullanıcıların nerelerde olduğu veya sivillerin yoğun olduğu bölgeler tespit edilebiliyor.

Bu ısı haritası, birçok kullanıcının sevdiği bir özellik olsa da platform, bu özelliğin Rusya tarafından art niyetli olarak kullanılmasının önüne geçmek istiyor. Tehlikeli sonuçlar doğurabileceğinden şüphelenen Snapchat yetkilileri, Ukrayna halkını korumak için geçici olarak Ukrayna’daki ısı haritasını devre dışı bıraktı.