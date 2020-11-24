Snapchat Spotlight ile TikTok’a Rakip Oldu!

Snapchat Spotlight özelliğini kullanıma sunarak son zamanlarda adından sıkça söz ettiren sosyal medya platformu TikTok’a rakip oldu. Snap şirketi, en popüler Spotlight videoları paylaşan kullanıcılara her gün 1 milyon milyon dolar dağıtacak. Spotlight özelliği ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Snapchat Spotlight Özelliği Nedir?

Kısa süre içerisinde çok hızlı bir şekilde dünya genelinde popüler olan TikTok’un rakipleri artıyor. Kısa süre önce Instagram, Reels özelliği ile popüler sosyal medya platformuna rakip olmuştu. YouTube ise “Shorts” isimli özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Snapchat Spotlight özelliğinin kullanıma sunulması ile birlikte TikTok’a bir rakip daha eklendi.

Spotlight özelliği kullanılarak oluşturulan videolar dikey formatta oynatılıyor. Kullanıcılar, ekranı yukarı ya da aşağıya doğru sürükleyerek oynatılan videoyu değiştirebiliyor. Sosyal medya uygulamasında yer alan algoritma, kullanıcıların karşısına hangi videoların çıkacağını belirliyor. Yalnızca takip edilen kişilerin oluşturduğu içerikler değil, tüm kullanıcıların içerikleri görünebilecek. Spotlight, bu kısma kadar TikTok ve Instagram Reels’e oldukça benziyor. Peki, Spotlight, söz konusu hizmetlerden farklı özelliklere sahip mi?

Snapchat’teki içerik üreticilerinin hesabı herkese açık değil ise oluşturulan Spotlight içerikleri diğer kullanıcılara anonim yani isimsiz olarak gösterilecek. Kişinin hesabı herkese açık şekilde ayarlıysa diğer kullanıcılar kişinin hesabını görebilecek. Şirket, en popüler Spotlight içerikleri üreten kullanıcılara yıl sonuna kadar her gün 1 milyon dolar para dağıtacak. Snap, para ödülü ile ilgili henüz net bitiş tarihi vermedi. Bu sebepten ötürü söz konusu ödül 2021 yılına kadar devam edebilir.

Spotlight Hangi Ülkelerde kullanıma Sunuldu?

Spotlight henüz dünya genelinde bütün kullanıcılar için kullanıma sunulmadı. TikTok’a oldukça benzeyen yeni özelliğin kullanıma sunulduğu ülkeler arasında Avustralya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık veAmerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Yeni özelliğin çok yakında diğer ülkelerde de kullanıma sunulması bekleniyor. Snap, kullanıcıların eğlenceli videolar oluşturabilmesine olanak sağlayan yeni özelliğin tanıtım videosunu da yayımladı. 30 saniye uzunluğundaki tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

Yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Hikayeler özelliğinin diğer platformlara da gelmesi ile birlikte kullanım oranı ciddi ölçüde düşen Snapchat’in kullanım oranı Spotlight sayesinde tekrar yükselir mi?