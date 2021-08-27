Snapchat Tarama Özelliği Google'ın Özelliği ile Güncelleniyor

Snapchat tarama (scan) özelliği, Google Lens'in popüler bir özelliği ile güncelleniyor. Sosyal medya uygulamasına yeni gelecek özellik, sosyal medya kullanıcının herhangi bir videoda yer alan giysiye benzer giysi önerisi almasına olanak tanıyor.

Sosyal medya platformunun alacağı güncelleme ayrıca Google Lens'in geçen yıllarda kullanıma sunmuş olduğu bir olanağı da kullanıcılara tanımaya başlıyor.

Snapchat Tarama Özelliği Görsel Arama ile Yenileniyor

Snapchat bugüne kadar çoğunlukla eğlenceli AR efektleri ile konuşuldu. Kullanıcılar, uygulamada yer alan filtreleri o kadar çok benimsedi ki sosyal medya uygulaması sosyal medya platformu geleceğin bu tür yeniliklerle dolu olacağını ve bu nedenle bu tür yeniliklere daha çok ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

Platformun alacağı yeni özellik, Snapchat'in Scan olarak isimlendirdiği özelliğin daha işlevsel bir hale gelmesini sağlıyor. Bu daha önce Google Lens tarafından kullanıma sunulmuş olsa da özelliğin Snapchat kullanıcılarına büyük bir faydası dokunabilir. Yeni özellik kullanıma sunulduğunda "Scan" isimli özellik, köpeklerin ırkının bulunmasını ve herhangi bir kullanıcının videoda giymiş olduğu giysi ya da giysilere benzer giysi önerileri almasına yardımcı olabilir.

Yeni özelliği kullanmak için kullanıcıların kamerayı ırkını öğrenmek istediği bir köpeğin üzerine doğrultması yeterli olacak. Bununla beraber kullanıcılar "scan" özelliğini kullanarak benzer giysi önerileri alabilir.

Sosyal medya platformunun güncellenen Scan özelliği, Google Lens'e büyük bir alternatif olabilir ve yeni güncelleme tıpkı Google Lens gibi büyük bir arama motoru olma yolunda atılmış önemli bir adım olabilir. Şirket, mümkün olabildiğince çok sayıda farklı görselleri algılamak için artırılmış gerçekliğin yanı sıra büyük şirketlerle de iş birliği yapıyor.

Görsel arama özelliği, Google tarafından birkaç yıl önce kullanıma sunulmuş ve kullanıcılara kamera kullanarak belirli görsellere benzer sonuçlar alma olanağı tanınmıştı. Google Lens şu anda birçok Android işletim sistemli akıllı telefonda kullanılabilmesinin yanı sıra web sürümü ile de destek sunuyor.

Snapchat'in filtre alanında ileri seviyede olması, sosyal medya platformunu Lens'e benzer bir özellik yaratmada çok başarılı yapabilir. Peki, sizin yeni özellik ile ilgili düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.