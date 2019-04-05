Snapchat'te Gerçek Zamanlı Oyun Dönemi

Bir dönemin en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Snapchat, kaybettiği kitlesini yeniden kazanmak için var gücüyle çalışıyor. Snap, Los Angeles’ta düzenlenen Snap Partner Summit’te platforma gelen mobil oyunları tanıttı.

Snap Games adıyla platformdaki yerini alan oyunlar, kullanıcıların arkadaşlarıyla gerçek zamanlı olarak eğlenceli dakikalar geçirmelerine imkan tanıyor.

Bitmoji Party, Tiny Royale, Snake Squad, C.A.T.S. Drift Race, Zombie Rescue Squad ve Alphabear Hustle olmak üzere altı yeni oyun tanıtan şirket, kullanıcıların sohbet çubuğundaki Snap Games bölümüne tıklayarak, oyunları deneyebileceklerini söyledi.

Snapchat kullanıcıları, oyun oynadıkları sırada arkadaşlarıyla sohbet de edebilecekler. Oyun tutkunlarını platforma çekmeyi amaçlayan Snap, geçtiğimiz ocak ayında Avustralya merkezli oyun stüdyosu Prettygreat'e önemli bir yatırım yapmıştı.

Stüdyo, Avustralya oyun endüstrisinin önde gelen isimleri Phil Larsen, Hugh Walters ve Luke Muscat tarafından kurulmuştu. Prettygreat’in geliştirdiği mobil oyunlar arasında Fruit Ninja ve Jetpack Joyride gibi yüksek profilli yapımlar bulunuyor.

Snap ayrıca, bugün Los Angeles’ta düzenlediği etkinlikte, popüler arkadaşlık uygulaması Tinder ile ortaklık kurduklarını açıkladı. İki şirket arasındaki işbirliği kapsamında, Snapchat uygulaması içerisinde "Tinder Hikayem" adında yeni bir bölüm olacak. Kullanıcılar bu sayede Snapchat’te çektikleri hikayeleri Tinder profillerinde paylaşabilecek.