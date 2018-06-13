Snapchat'te Mesaj Silme Dönemi Başlıyor

Son zamanlarda pek çok şirket tarafından başlatılan mesajları geri alma özelliğini Snapchat de getirdi. Bundan böyle size gelen veya sizin gönderdiğiniz mesajlar silinebilecek ve istenmeyen durumları ortadan kaldırabileceksiniz.

Snapchat Clear Chat adıyla duyurulan bu yenilik sayesinde yanlışlıkla attığınız veya bir süre sonra silmek istediğiniz mesajları yok edebileceksiniz. Snapchat tarafından yapılan açıklamaya göre metinler, görseller, videolar, anılar, çıkartmalar ve sesli notlar silinebilecek. Ayrıca sildiğiniz bir mesajın tekrar geri getirilemeyeceğini de bilmeniz gerekiyor.

İsterseniz bir kişiyle isterseniz de grup konuşmalarında olun, gönderdiğiniz mesajları silebileceksiniz. Böylelikle daha güvenli bir platform oluşturmak isteyen Snapchat'te bir mesajı silmek için sohbet kısmını açın, silmek istediğiniz mesaja basılı tutun ve ekrana gelen 'Sil' kutucuğuna tıklayın. Artık mesajınızın karşı taraftan da silinmiş olması gerekiyor. Eğer karşı taraftaki kişinin Snapchat'i güncel değilse, mesajın silinmeyeceğini de unutmamanız gerekiyor.

Ayrıca Snapchat, konuşmadan bir mesaj silindiğinde karşı tarafa bunu gösterecek. Hangi mesajın, neden silindiğini söylemeyecek olan şirketin, yine de sohbette 'Bu mesaj silinmiştir' ifadesine yer vereceği dile getirildi.

Bildiğiniz üzere son yıllarda mesaj silme özelliği, mesajlaşma uygulamaları arasında oldukça popüler olmaya başladı. İlk olarak 2017'nin Ocak ayında Telegram'da gördüğümüz bu özellik daha sonrasında Ekim ayında WhatsApp'a gelmişti. Şimdi de Snapchat'e gelen bu özelliğin, kullanıcılar tarafından olumlu karşılandığını belirtmek gerekiyor.