Snapchat’te Yüzünüzü GIF’lere Ekleme Dönemi Başlıyor

Genel olarak fotoğrafları animasyonlu GIF’lere dönüştürmek çok zor bir şey sayılmaz ancak bir fotoğrafı hali hazırda var olan bir GIF’in içerisine yerleştirmek kulağa oldukça ilginç geliyor. Görünüşe göre Snapchat de şimdilerde bunun üzerinde çalışıyor. Şirket, kullanıcılarının yüzlerini istedikleri GIF’lere eklemesini sağlayan Cameo adlı yeni bir özelliği test ediyor.

Snapchat'in Yeni Özelliği: Cameo

TechCrunch’ın da belirttiği üzere, Cameo adlı bu yeni özellik son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz deepfake özelliğine benziyor. Deepfake ile, bir görüntü ya da videodaki kişinin yüzü istenilen başka bir kişinin yüzüyle değiştirilebiliyor. Deepfake’te bu işlemler yapılırken yapay zekadan faydalanılıyor ve bu sayede yapılan değişiklik çok daha doğal ve kusursuz göründüğü için pek fark edilemiyor.

Ancak Snapchat’in Cameo özelliğinin Deepfake’e göre biraz daha basit bir yapısının olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik Snapchat’in yeni özelliği insanları kandırmak gibi kötü amaçlarla kullanılabilecek bir özellik de değil. Cameo, sadece platformu daha eğlenceli hale getirmek için tasarlanan bir özellik. Bu özelliği kullanabilmek için, kullanıcıların bir selfie çekmesi ve daha sonra çeşitli GIF seçenekleri arasından istediklerini seçmesi yeterli olacak.

Şimdilik Test Aşamasında

Snapchat, böyle bir özelliğin gerçekten var olduğunu doğruladı fakat özelliğin şu an için test aşamasında olduğunu ve henüz herkes için kullanıma sunulmadığını belirtti (Fransa’daki bazı kullanıcılar ise yeni özelliği kullanabildiklerini söylüyor).