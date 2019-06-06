Snapchat'ten Battle Royale Oyunu: Tiny Royale

Bildiğiniz üzere Snapchat bir süre önce Snap Games özelliğini duyurmuş ve Snapchat üzerinden oyunlar oynamanıza olanak sağlamıştı. Snap Games kategorisine önemli bir yapım olan Tiny Royale isimli battle royale oyunu eklendi.

Snapchat kullanıcıları, şu an oynayabileceğiniz Tiny Royale isimli oyunla battle royale çatışmasına girmeye başladı. Zynga'nın geliştirdiği hayatta kalma oyunu, mevcut çok oyunculu Snap Games serisini genişletiyor. Tiny Royale'de alışılageldiği gibi hızla daralan bir savaş alanında kalan son oyuncu ya da takım olmak için diğer oyuncularla savaşacaksınız.

Tiny Royale'deki maçlar 30 oyuncuyla gerçekleşecek ve arkadaşlarınızla dört kişiye kadar takımlar kurabileceksiniz. Ancak Tiny Royale'deki her savaşın yaklaşık iki dakika süreceğini belirtmek gerekiyor. Bu anlamda oyunun bir hayli kısa olacağını ve anlık maçlar yapabileceğinizi söyleyelim. Maç sırasında sağlık paketleri, zırh ve silahlar toplayacak ve oynadıkça yeni karakterlerin kilidini açabileceksiniz.

Android ve iOS İçin Hemen İndirin

Tiny Royale şu anda Android ve iOS için Snapchat üzerinden oynanabilir durumda. Snapchat'ın mesajlaşma özelliğini kullanarak oyuna anında erişebilir ve sohbet yoluyla takım arkadaşlarınızla strateji kurabilirsiniz. Geliştirici ekibi Zynga'nın verdiği habere göre oyunun kullanıcı sayısına bağlı olarak farklı modlar geleceğini de belirtelim.

Tiny Games'i test etmek isterseniz aşağıdaki bağlantıdan Snapchat'i indirebilirsiniz.