Snapchat'ten Derinlik Algılayabilen Akıllı Gözlük

2016 yılından bu yana akıllı gözlük projesini devam ettiren Snap Inc, en nihayetinde geniş kapsamlı özelliklere sahip olan yeni Spectacles 3'ü duyurdu. Şirketin yeni gözlüğünde çift kamera ve derinlik algılama gibi detaylar bulunuyor.

"Snap atmak" ifadesini sosyal medyada yaygınlaştırmak isteyen Snapchat, yeni projesini kullanıcılara sundu. Üçüncü akıllı gözlüğü olan Spectacles 3'ü pazara sunan Snap Inc, bu sefer akıllı gözlüğüne iki adet kamera koymayı tercih etmiş. Ayrıca artırılmış gerçeklik ile 3D gibi özellikler barındıran gözlük ile üç boyutlu fotoğraflar Snapchat'te paylaşılabiliyor.

Tek şarj ile 70'den fazla çekim yapmaya izin veren gözlük, telefona bağlayarak kullanılabiliyor. Telefonunuz olmadan farklı şekillerde Snap çekmenize olanak sağlayan Spectacles 3'ün 75 dakikada tam şarj olduğunu belirtelim. Farklı efektlere sahip fotoğrafların haricinde 1 dakikalık videolar çekebilen gözlük, içerisinde barındırdığı 4GB'lık depolamayla da günü kurtarıyor.

380 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan akıllı gözlüğün 3D video ve AR fotoğraflarıyla dikkat çektiğini söylemek mümkün. Halihazırda ABD'de satışı başlayan Spectacles 3'ün nasıl bir tepki alacağını yakın zamanda göreceğiz. Peki ya siz Snapchat'in bu gözlüğünü nasıl buldunuz?