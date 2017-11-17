Snapchat'ten Türkiye'ye Özel Çıkartma Paketi

En popüler sosyal medya uygulamalarının başında gelen Snapchat, Türkiye’ye özel çıkartma paketi yayınladı. Paylaşılan fotoğraflarda ya da videolarda kullanabileceğiniz pakette, Türk kahvesi, dantel ve çekirdek gibi hoş görsellerin yer aldığı görüldü.

İlk olarak 2011 yılında piyasaya sürülen Snapchat uygulaması, paylaşılan görsellerin sadece 24 saat görüntülenebilir olmasıyla bütün akıllı telefon kullanıcıların ilgisini çekmişti. Durdurulamaz bir yükselişe geçen Snapchat, Facebook tarafından yapılan satın alma teklifine kadar çok iyi gitmiş ancak teklifin reddedilmesi ve Facebook’un her uygulamasına hikaye özelliği eklemesiyle gerileme dönemine girmişti.

Eski günlerine göre çok daha az kullanıcısı olsa da halen en büyük sosyal medya uygulamalarının başında gelen Snapchat, Türkiye’ye özel sticker paketi yayınladı. Güncellemede dantel, Türk kahvesi ve “gıybet” gibi yeni sticker’lar yer aldı.

Hem Android hem de iOS kullanıcıları için yayınlanan güncellemenin ardından sticker’ları kullanmak isterseniz yapmanız gerekenler de oldukça basit: uygulamada paylaşmak istediğiniz herhangi bir videoyu ya da fotoğrafı seçtikten sonra sticker bölümü seçmek ve buradan Türkiye’ye özel olan sticker’ları bulmak. Uygulamayı daha önce denemediyseniz, hemen aşağıda yer alan indirme tuşuna da basabilirsiniz.