Snapchat'in Ücretli Aboneliği Snapchat Plus Geliyor

Snapchat, görünüşe göre kullanıcılara özelliklere ve diğer işlevlere erken erişim sağlayacak olan Snapchat Plus adlı ücretli bir aboneliğin dâhili testlerini yapıyor. Özellikle son zamanlarda Telegram'ın da ücretli abonelik seçeneğine geçecek olmasıyla birlikte pek çok şirket ücretli aboneliklerini sistemine nasıl dâhil edeceğinin planlarını denemeye başladı.

The Verge'e yaptığı açıklamada, Snapchat sözcüsü Liz Markman şunları söyledi:

Uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi tarafından Twitter'da yayınlanan ekran görüntülerine ve bilgilere göre Snapchat, arkadaşlarınızdan birini "1 numaralı BFF"niz olarak sabitleme, Snapchat simgesini değiştirme ve hikâyelerinizi kimin izlediğini tekrar görüntüleme özelliği de dâhil olmak üzere Snapchat Plus için pek çok özellikleri test ediyor. Paluzzi ayrıca Snapchat Plus'ın fiyatının şu anda ayda 4,59 Euro ve yılda 45,99 Euro (sırasıyla yaklaşık 4,84 dolar ve 48,50 dolar) olarak listelendiğini gösteriyor. Tabii ki, bu aşamada bunlar sadece yer tutucu olarak belirlenmiş fiyatlar olabilir.

So... by subscribing to #Snapchat+ you can:

1️⃣ Pin a friend as a #1 BFF

2️⃣ Get access to exclusive Snapchat icons

3️⃣ Display a badge in your profile

4️⃣ See your orbit with BFF

5️⃣ See your Friend's whereabouts in the last 24 hours

6️⃣ See how many friends have rewatched your story