Snapchat Üçüncü Çeyrek Kazancı Açıklandı: Şirket Düşüşten Şikayetçi

Snapchat üçüncü çeyrek kazancı açıklığa kavuşturuldu. Snapchat reklam geliri, Apple'ın yakın zamanlarda gizlilik çerçevesinde yapmış olduğu değişikliklerden olumsuz etkilenmeye devam ediyor. iOS 14 ile birlikte iOS kullanıcılarının hayatına giren uygulama izleme şeffaflığı özelliğinin beklenenden çok daha büyük bir etkisini gören sosyal medya platformu, üçüncü çeyreği beklenenin oldukça altında bir gelirle kapattı.

Snapchat Üçüncü Çeyrek Kazancı Beklenenin Altında

Şirket, 2021 yılının üçüncü çeyreğini 1 milyar doların biraz üzerinde reklam geliri ile kapattığını açıkladı. Bu sayı, her ne kadar küçümsenecek bir sayı olmasa ve Snapchat için yeni bir dönüm noktası olsa bile analistlerin tahmin ettiği kazanç oranının yanına yaklaşamadı.

Snapchat'in arkasındaki kişiler, Apple'ın uygulama izleme şeffaflığı uygulamasının reklam hedefleme seçeneklerine büyük ölçüde zarar verdiğine ve bunun da reklamverenlerin eskisi gibi kullanıcıları hedef almak için mobil odaklı sosyal medya platformlarını çok fazla tercih etmediğine işaret etti.

Snapchat'in CEO'su Evan Spiegel, analistler ile yapmış olduğu bir görüşmede, "Reklamcılık işimiz, Apple tarafından haziran ila temmuz aylarında geniş çaplı olarak kullanıma sunulan iOS reklam takibi ile ilgili yapılan değişikliklerden oldukça etkilendi" dedi.

Spiegel, başlangıçta bunun elbette ki bazı olumsuz sonuçlarının olabileceğini söyledi ve bununla birlikte Apple tarafından sağlanan yeni hedefleme çözümünün beklendiği gibi yarar sağlamadığını ve bunun da reklam ortaklarının iOS reklam kampanyalarının performansını kontrol etmesini ve bu kampanyaları yönetmesini zorlaştırdığını belirtti.

Kazanç raporuna bakılacak olursa olup bitenlerin Snapchat için çok kötü olduğu söylenemez. Şirket, bir kez daha kullanıcı kitlesinde meydana gelen artış ile beklentilerin üzerine çıkmayı başardı. Sonuç çok kötü sayılacak kadar olmasa da Spiegel bunun şirket için sinir bozucu bir gerileme olduğunu söyledi. Bunu belirtirken de Apple'ın kullanıcıları gizlilik üzerinde kontrol sahibi yapmak için atmış ve atmakta olduğu adımları da Snapchat olarak desteklediklerinin altını çizdi.

Snapchat'in Apple'ın kullanıcı izleme uygulamasından etkilenen tek şirket olmadığını da vurgulamak gerekiyor. Facebook da bu değişiklikten büyük ölçüde etkilenen şirketler arasında yer alıyor. Bir süre öncesine kadar Facebook'u tercih eden reklamverenler artık alternatifler yollar aramaya çalışıyor.