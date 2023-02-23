Snapchat'ten Videolara Yeni Ses ve Şarkı Öneri Özelliği!

Snapchat kullanıcıları yakında dönemin trend şarkıları veya özel sesleri içeren içerikler oluşturmak için bir dizi yeni araca sahip olacak.

Şirket ilk olarak, popüler artırılmış gerçeklik (AR) filtreleri olan lensler için bir ses öneri sistemi sunuyor. Kullanıcılar, uyguladıkları lens ile diğer insanların hangi sesleri kullandığını keşfedebilecek ve popüler sesleri kendi fotoğraflarına veya videolarına ekleyebilecekler. Bu özellik bir süredir ABD'deki kullanıcılar tarafından kullanılabiliyordu ve şimdi tüm dünyada kullanıma sunuluyor.

Snapchat ayrıca bir montaj yaparken yüklenen fotoğraf ve videoları şarkıların ritmiyle otomatik olarak senkronize eden bir özellik de ekliyor. Kullanıcılar dört ila 20 arasında fotoğraf ve video ekleyebiliyor; bu özellik, trend olan ses veya meydan okumalara dayalı içerik oluştururken yardımcı olabilir.

Videonuz Şarkı Ritmine Göre Otomatik Düzenlenebilecek

Snap geçtiğimiz sonbaharda içerik oluşturucular için daha gelişmiş bir video düzenleme seçeneği olan Yönetmen Modu'nu tanıtmıştı. Kullanıcıları çekebilmek için şirket o dönemde popüler videolar yapan kişilere büyük nakit ödemeler sunuyordu ancak bu para havuzu geçen yıl sekteye uğradı. TikTok hâlâ kısa video alanına hakim olsa da Snapchat artık TikTok da dâhil olmak üzere tüm platformlarda trend olan içeriğin merkezi bir parçası olan AR filtrelerine büyük ölçüde eğilim gösteriyor.

Aralık ayında Snap, lens yaratıcılarının kullanıcıların uygulamada satın alabilecekleri dijital ürünler aracılığıyla para kazanabilecekleri yeni yolları duyurdu. Snap, 250 milyon kullanıcısının günlük olarak "artırılmış gerçeklikle etkileşime girdiğini" ve Spotlight'a yapılan kullanıcı gönderimlerinin yaklaşık üçte ikisinin platformun düzenleme araçlarını veya AR filtrelerini kullandığını söylüyor.

Snap, AR'nin ihtiyaç duyduğu gelir kaynağı olabileceği konusunda umutlu görünüyor. Öyle ki şirket önümüzdeki birkaç ay içinde markalar için daha fazla AR projesi duyurmayı planlıyor.