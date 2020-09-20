Bir Kadın Snapchat Videosu Çekerken Arabadan Düştü!

Sosyal medya kullanıcıları daha fazla beğeni ve yorum alabilmek için hayatlarını tehlikeye atıyor ve bu sebepten ötürü yüzlerce kaza meydana geliyor. Birleşik Krallık'ta sosyal medya nedeni ile meydana gelen kazalara bir yenisi daha eklendi. Bir kadın Snapchat videosu çekerken hareket halinde olan arabadan düştü. Snapchat hesabı için video çekerken otomobilden düşen kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Snapchat Videosu Çekmeye Çalışan Kadın Arabadan Düştü

Birleşik Krallık'ta saat 1.30 sıralarında oldukça ilginç bir olay meydana geldi. Bir kadın Snapchat hesabına video çekmek için hareket halindeki arabanın camından dışarı doğru eğildi ve tam bu esnada arabadan düştü. Meydana gelen korkunç olayın hemen ardından sağlık görevlilerine ve güvenlik güçlerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından kadına ilk müdahale yapıldı. Yapılan açıklamaya göre kadının hayati tehlikesi bulunmuyor.

Surrey polisinin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Ön koltukta yer alan yolcu, M25 otoyolunda Snapchat hesabına video çekerken arabanın camından dışarıya doğru eğildi ve daha sonra arabadan canlı şeride düştü. Ciddi bir şekilde yaralanmadı veya hayatını kaybetmedi. Bu tamamen şans eseri" ifadelerini kullandı. Kadının meydana gelen korkunç olay neticesinde hayatını kaybetmediği veya ciddi bir biçimde yaralanmamadığı için şanslı olduğu belirtildi.

Bir polis sözcüsü, polis memurlarının M25 otoyolunda bir kadının hareket halindeki otomobilden düştüğü ihbarını aldıklarını belirtti. Sağlık görevlileri tarafından kadına olay yerinde müdahale edildiğini belirten polis sözcüsü, kadının hayati bir tehlikesinin olmadığını, yaşamını değiştirecek bir şekilde ciddi yaralanma meydana gelmediğini söyledi.

M25 adlı otoyolda saat 01:30 sıralarında bir kadın yolcunun hareket halindeki araçtan düştüğü ihbarının geldiğini söyledi. Kadına olay yerinde müdahale edildiğini söyleyen sözcüye göre kazazedenin hayati tehlikesi ya da hayatını değiştirecek kadar ciddi bir yarası bulunmuyor. Tutuklama işleminin yapılmadığını belirten polisler, kadının ismini açıklamadı.