Snapchat, Artık Youtube Videolarını Bir Çıkartma Olarak Paylaşmaya İzin Veriyor

Bir dönemin en popüler uygulamalarından biri olan Snapchat, son yıllarda eskisi kadar kullanılmasa da halen milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor. Anlık fotoğraf paylaşma ve mesajlaşma uygulaması olan Snapchat, artık Youtube videolarını snaplerde kullanmaya izin veriyor.

Youtube Videoları, Etiket Olarak Eklenecek

Geçtiğimiz senelerde gönderilere tweet ekleme özelliğini getiren Snapchat, şimdi özelliklerini bir adım daha genişletiyor. Youtube videolarını gönderilere ekleme özelliği getiren uygulama, bu hamlesiyle birçok kişi tarafından beğenildi. Artık yapılması gereken tek şey YouTube'a girmek, ‘Paylaş’ düğmesine basmak ve ardından ‘Snapchat’i seçmek.

Snapchat açılacak ve video otomatik olarak kameranızda kendi çıkartması olarak görünerek videonun adını, küçük resmini ve yaratıcısını gösterecektir. Fotoğrafınızı veya videonuzu çektikten sonra çıkartmanın boyutuyla oynayabilir, döndürebilir ve ekranın herhangi bir yerine yerleştirebilirsiniz.

Fotoğrafınızı veya hikayenizi görüntüleyen herkes bağlantıya tıklayıp videoyu YouTube uygulamasında veya web tarayıcısında görüntüleyebilir.