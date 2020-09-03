Snapdragon 4xx'lerde 5G Dönemi Başlıyor

5G teknolojisinin daha yaygın hale gelmesi ile birlikte Qualcomm, yeni işlemcilerinde bu teknolojiye yönelik altyapıları oluşturmaya başladı. İlk dönemlerde Snapdragon 8xx serisinde yer verilen 5G desteği, daha sonrasında Snapdragon 7xx ve Snapdragon 6xx serisinde de yer bulmaya başladı. Öte taraftan bazı yeni açıklamalar, Snapdragon 4xx'lerde 5G döneminin başlayabileceğini işaret ediyor.

Snapdragon 4 Serisinde 5G Dönemi!

Şirketin Snapdragon 4xx serisinde 5G desteğini sunmaya başlaması, açıkçası bugüne kadarki en büyük genişletmelerden birisi sayılabilir çünkü bu seri işlemciler, genellikle 200 dolar ve altı fiyatla satışa sunulan akıllı telefonlarda kullanılıyor. Günümüzde 5G desteğine sahip cihazların en uygunu yaklaşık 500 dolar olduğu için bu, daha uygun fiyatlandırma seçeneklerinde yeni nesil ağ bağlantısı için destek sunulacağı anlamına geliyor.

Bu da, 5G'nin daha geniş bir kitleye hitap edeceğini işaret ediyor.

Qualcomm'un önümüzdeki sene tanıtacağı Snapdragon 4 serisinde 5G desteğinin bulunacağını öğrensek de şirket, bu işlemcilerde hangi modeme yer verileceğini, modemin işlemciye mi entegre edileceğini yoksa harici birim mi gerektireceğini henüz açıklamadı. Yine de önümüzdeki haftalarda daha fazla detaya kavuşmayı bekliyoruz.

Yeni serinin önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde ticari kullanıma sunulmasını bekliyoruz. Xiaomi, Oppo ve Motorola, bu serinin ilk kullanıcıları arasında yer alacak. Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.