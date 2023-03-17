Snapdragon 7+ Gen 2 Tanıtıldı: Telefonlara Hangi Özellikleri Sağlayacak?

Qualcomm uzun süredir mobil işlemci alanında pazar lideri konumunda ve en yeni işlemcisi Snapdragon 7+ Gen 2'nin duyurulmasıyla birlikte konumlarını sağlamlaştırmaya hazır görünüyorlar. Snapdragon 7+ Gen 2, kullanıcılara "efsanevi deneyimler" sunmak ve talep edilen amiral gemisi özelliklerini 7 serisine getirmek için tasarlandı.

Geliştirilmiş Performans

Snapdragon 7+ Gen 2, 2.91GHz'lik en yüksek Kryo CPU hızlarına ve 7 Gen 1'e göre %50 geliştirilmiş performansa sahip 4nm'lik bir işlemci. Bu gelişme kısmen işlemcinin 1 ana (Cortex X2) + 3 performans + 4 verimlilik çekirdeğinden kaynaklanmakta. Ayrıca 7 serisi tarihindeki en büyük performans sıçraması olan GPU ve AI Engine için de 2 kat iyileştirme var.

Qualcomm'un Adreno GPU'su, sis, duman ve diğer parçacık grafikleri için Otomatik Değişken Oranlı Gölgelendirme ve hacimsel işleme ile bu en yeni işlemcinin göze çarpan özelliklerinden biri. Bu, kullanıcıların mükemmel grafiklerle yüksek kaliteli bir oyun deneyiminin keyfini çıkarmasını sağlıyor.

Kamera Özellikleri

Snapdragon 7+ Gen 2'nin öne çıkan özelliklerinden biri de kamera özelliklerinde yatıyor. İşlemci, 200MP'ye kadar çekim, "aynı anda iki kameradan üçlü pozlama ile kademeli HDR video çekimi" ve 30 görüntü alıp birleştirmeyi içeren bir "mega düşük ışık modu"nu destekliyor. Bu, kullanıcıların yüksek kaliteli görüntüler ve videolar çekebilmelerini sağlıyor ve kademeli HDR video çekimi ile hızlı hareket eden sahnelerin bile mükemmel ayrıntılarla yakalanmasına olanak tanıyor.

5G Bağlantı

Snapdragon 7+ Gen 2 ayrıca 4,4 Gbps'ye kadar hız ve 5G/4G Dual-Sim Dual Active (DSDA) desteği için Snapdragon X62 5G modem ile birlikte geliyor. Bu, kullanıcıların yüksek internet hızlarının ve kesintisiz bağlantının keyfini çıkarabilmelerini sağlıyor. Wi-Fi ve Bluetooth 5.3 için FastConnect 6900, hızlı ve güvenilir kablosuz bağlantı sağladığı için bu işlemcinin bir diğer öne çıkan özelliği konumunda. Sadece beş dakika içinde %0-50 şarj sağlayan Quick Charge 5 de Snapdragon 7+ Gen 2 tarafından destekleniyor.

Qualcomm'un bu yeni işlemcisine sahip ilk cihazlar bu ay geliyor ve nasıl performans gösterdiklerini görmek ilginç olacak.