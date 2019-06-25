Snapdragon 730 Lenovo Z6’nın Kurtarıcısı Olacak

Akıllı telefon sektöründe her ne kadar hızlı bir ilerleme göstermese bile, adım adım hedeflerine doğru ilerleyen Lenovo şirketi yeni haberlerin merkezinde. Son çıkacak olan Lenovo Z6 ile ilgili yonga seti haberleri, bu akıllı telefon modelini daha prestijli hale getirdi. İşte haberimizin detayları.

Lenovo şirketinin Başkan Yardımcısı Chang Cheng bu cihazların 730 yonga setine sahip olacağını ifade etti. Ayrıca bilmeyenler için de Qualcomm 2018 amiral gemisi Snapdragon 845’ten daha hızlı olduğunu ifade etti. Böylece Lenovo Z6 Pro modelinin normal versiyonu olan Lenovo Z6 için beklentiler de yükselmiş oldu.

Lenovo Z6 orta segment olacak

2019 yılının ilk başlarında Snapdragon 730 diğer modeller olan 730G ve 665 ile birlikte tanıtılmıştı. Snapdragon 730 ise daha çok orta segmentteki cep telefonları için düşünülmüştü. Ancak son zamanlarda geliştirilen 8 nm teknolojisi performansını ciddi oranlarda etkiledi ve üst segmente çıktı.

Bu yeni yonga seti, Qualcomm Kryo 470 CPU sayesinde %35 performans artışı sağladı. Ayrıca 2 çekirdeğinin 2.2 GHz 6 çekirdeğinin de 1.8 GHz hızda çalışması, onun üst segmentte yarışmasına sağladı. Lenovo Z6 modeli yonga seti bakımından değerlendirildiğinde, kullanıcılarının çok şanslı olacağını söyleyebiliriz.

Bu ürünle ilgili henüz her şey netleşmiş değil. Yakın bir zaman içerisinde şirket, modelin tüm detaylarını ortaya çıkaracaktır. Şu ana kadarki gelen veriler ışığında, sizce Lenovo Z6 nasıl bir akıllı telefon alacak? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.