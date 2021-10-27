Snapdragon 778G+, 695, 680 ve 480+ Duyuruldu

Qualcomm, Snapdragon ailesinin farklı segmentlerde konumlanan dört yeni üyesini resmi olarak tanıttı. Küresel çip sıkıntısının tedarik sorunlarını hafifletmeyi hedefleyen yeni yonga setleri, performans ve yetenek tarafında da iyileştirmeler ile geliyor. Peki Snapdragon 778G+, 695, 680 ve 480+ kullanıcılara nasıl bir deneyim vaat ediyor?

Snapdragon 778G+, 695, 680 ve 480+ Nasıl Olacak?

Qualcomm tarafından tanıtılan dört yonga setinin ikisi yeni (695 ve 680) ikisi ise mevcut yongaların güçlendirilmiş sürümleri (778G+ ve 480+) olarak öne çıkıyor. Peki Qualcomm tarafından tanıtılan bu dört yeni yonga seti kendi içerisinde ne gibi değişikliklere sahip?

Snapdragon 778G+

Son dönemlerin popüler işlemcisi olan 778G'nin halefi olarak karşımıza çıkan 778G+, daha önce olduğu 6nm üretim süreci ile geliyor ve artık daha yüksek saat hızlarına olanak tanıyor: Kryo 670 Prime CPU 2,5 GHz'de çalışabilirken, Adreno 642L GPU da %20 daha yüksek performans vaat eden yeni bir destek alıyor. Geriye kalan özelliklerde ise herhangi bir farklılık bulunmuyor.

Snapdragon 695

Snapdragon 690 sürümünün devamı niteliğinde olan 695, bir önceki sürümde yer almayan mmWave 5G desteği ile geliyor. Buna ek olarak CPU performansında %15'e, GPU performansında ise %30'a kadar iyileştirme söz konusu. Buradaki farkın temel nedeni Kryo 660 (öncekinde 560) ve Adreno 619 (öncekinde 619L) yükseltmeleridir. Ayrıca daha iyi bir verimlilik için 6nm üretim sürecine (öncekinde 8nm) geçiş yapıldı.

Snapdragon 680

Snapdragon 680, 4G LTE modem ile birlikte geldiği için temel orta sınıf cihazlarda yer almaya hazırlanıyor. Yine 6nm üretim süreci üzerine kurulu olan 680, (662'deki) Kryo 260 çekirdeklerinin muhtemelen yükseltilmiş bir sürümü olan Kryo 265 ile birlikte geliyor. Buna karşın Adreno 610 GPU ortak bir özellik olarak her iki yonga setinde de yer alıyor.

Snapdragon 480+

Snapdragon 480+, baz modelin Kryo 460 CPU ve Adreno 619 GPU bileşenlerini koruyan 8nm'lik bir yonga seti olarak öne çıkıyor. Öte taraftan CPU artık 2,2 GHz'de çalışabilirken, GPU tarafında da önemli geliştirmelere imza atıldı. Üstelik Snapdragon 680 1080P+ ekranları 90 Hz'e kadar çalıştırabilirken, Snapdragon 480+ bunu 120 Hz'e kadar yapabiliyor. Ayrıca 480+ yonga setindeki X51 modem hem Sub-6GHz hem de mmWave 5G ağlarını destekliyor.

Temel açıdan baktığımızda 778G+ orta - üst segmentteki cihazlara can vermeye hazırlanırken, Snapdragon 695 mmWave 5G desteği sayesinde orta segmentte önemli bir tercih olacaktır. Son iki yonga setinden Snapdragon 680 daha verimli olsa da, Snapdragon 480+ daha güçlü bir performans sergilemeli.