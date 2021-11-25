Snapdragon 8 Gen 1 AnTuTu Puanı Belli Oldu

Qualcomm yakın bir dönemde tek haneli seri ve nesil numarası kullanan yeni bir isimlendirme şemasına geçiş yapacak. Bu kapsamda Snapdragon 898, Snapdragon 8 Gen 1 olarak isimlendirilecek gibi gözüküyor. Yeni bir sızıntı ile Snapdragon 8 Gen 1 AnTuTu puanı ortaya çıkımış olabilir.

Snapdragon 8 Gen 1 AnTuTu Puanı Ne Kadar?

Söz konusu yonga setine ait olduğu iddia edilen performans testinin sonuçlarına göre Snapdragon 8 Gen 1, 1.035.020 puan alarak mevcut nesilden önemli ölçüde daha iyi bir performans sergiliyor. Daha bariz bir kıyaslama yapabilmek için Snapdragon 888 ile kutudan çıkan Galaxy S21 Ultra'nın 700.000 ila 800.000 puan bandında konumlandığını hatırlatmak gerekiyor.

Ayrıca yeni yonga setinin 4nm teknolojisi ile üretileceği söyleniyor ki, bu da performansın günlük hayatımıza nasıl yansıyacağını merak etmek için bir başka neden olarak öne çıkıyor. Ayrıca Apple'ın önümüzdeki sene tanıtacağı A16 Bionic de 4nm üretim teknolojisi ile gelecek gibi gözüküyor.

Qualcomm'lu Telefonlar Neden Daha Hızlı Güncelleme Alıyor?

Xiaomi Kullanıcı Platformu Bölümü Genel Müdürü Li Ming tarafından yapılan açıklamalara göre hem Qualcomm ve MediaTek farklı güncelleme politikaları ile çalışıyor ve bu durumun sonucunda akıllı telefonların güncelleme sunma hızı da değişiklik gösteriyor. Aslında her iki üretici de işlemcileri yeni sürüme entegre edebilmek için kodları erken alıyor.

Buna karşın MediaTek güncelleme çalışmalarında işlemcileri kademeli olarak gruplara ayırırken, Qualcomm tüm ürünleri için aynı anda paralel şekilde çalışıyor. Tabii ki ikinci yöntem süreci genel anlamda çok daha hızlı bir hale getiriyor ancak aynı zamanda daha fazla iş gücüne ihtiyaç duyuluyor. Başka bir deyişle daha maliyetli olduğunu söyleyebiliriz.

Ming, MediaTek tarafındaki kademeli yaklaşımın iş gücündeki kısıtlamalardan kaynaklandığını düşünüyor. Yine de kullanıcılar bir akıllı telefon ya da tablet alırken güncelleme hızlarını gerçekten de önemsiyor ve bu sürecin detayları, kullanıcıların Qualcomm'a yönelmesinde bir etken haline gelebilir.