Qualcomm tarafından kısa bir süre önce resmi olarak tanıtılan Snapdragon 8 Gen 1, önümüzdeki sene çıkış yapacak pek çok amiral gemisi segment modele güç verecek. Yapılan yeni testlerle birlikte Snapdragon 8 Gen 1 GeekBench skoru belli oldu. Peki yeni yonga seti testlerde ne kadar güçlü performans gösterdi?

Snapdragon 8 Gen 1 GeekBench Skoru Ne Kadar?

GeekBench skoruna geçiş yapmadan önce testin yürütüldüğü referans akıllı telefonun ne gibi özelliklere sahip olduğuna göz atalım: Unutmayın ki diğer bileşenler de elde edilen performans sonuçlarını doğrudan etkileyecektir:

Ekran: Full HD, 144Hz

Full HD, 144Hz İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 1 Bellek: 8 GB LPDDR5 RAM

8 GB LPDDR5 RAM Depolama: 512 GB UFS 3.1

Snapdragon 8 Gen 1 ile donatılan bu referans cihazın GeekBench testinde tek çekirdekte 1.235 puan, çoklu çekirdekte 3.837 puan aldığı görüldü. Ufak bir bilgi olarak Galaxy S21 Ultra tek çekirdekte 1.051 puan, çoklu çekirdekte 3.359 puan alıyordu. Yine de her şey mükemmel değil: iPhone 13 Pro Max, A15 Bionic ile tek çekirdekte 1.735 puan, çoklu çekirdekte 4.647 puan alıyor.

Snapdragon 8 Gen 1 ile yapılan ilk testler, yeni yonga setinin A15 Bionic yerine A14 Bionic ile rekabet ettiğini gösteriyor. Evet, Galaxy S21 Ultra'dan daha iyi performans gösteriyor olabilir ancak Galaxy S22 çıkış yaptığında, bu galibiyetin korunup korunamayacağını tahmin etmek kolay değil.

Snapdragon 8 Gen 1 Neler Sunuyor?

Snapdragon 8 Gen 1, Armv9 mimarisini kullanan ilk yonga seti olarak öne çıkıyor. Daha spesifik düzeyde sekiz çekirdekli işlemcinin 1x 3.0 GHz (Cortex-X2), 3x 2.5 GHz (Cortex A710) ve 4x 1.8 GHz (Cortex A510) yapılandırmasına sahip olduğunu görüyoruz. İlki ana çekirdek iken, diğerleri sırası ile performans ve verimlilik çekirdekleri olarak tanımlanabilir.

Burada dikkat çekici bir başka detay ise 4nm üretim teknolojisi oluyor. Bildiğiniz üzere Snapdragon 888 5nm üretim teknolojisine sahipti ve yeni yonga setindeki bu atılım, verimliliği önemli ölçüde iyileştirmeyi başarabilir. Ufak bir hatırlatma olarak Dimensity 9000 4nm üretim teknolojisi ile üretilen ilk yonga seti olmuştu.

Şirketin şu ana dek yaptığı açıklamaları göz önüne aldığımızda işlemcide yüzde 20'ye, grafik işlemcide yüzde 30'a ve güç verimliliğinde yüzde 25'e varan performans iyileştirmeleri beklemeliyiz. Yine de yeni yonga seti ile ilgili net bir yorum yapmadan önce gerçek dünya verilerini daha yakından incelemek gerekecektir.