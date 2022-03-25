Yeni Amiral Gemileri Yolda: İşte Snapdragon 8 Gen 1 Plus Kullanması Beklenen Telefonlar

Qualcomm'un mevcut amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 1'in halefini çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor. Bu, bir sonraki amiral gemisi telefon dalgasının çok uzakta olmadığı anlamına geliyor.

Analizci Yogesh Brar, OnSiteGo ile ortaklaşa olarak Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 1 Plus'ı Mayıs ayı başlarında piyasaya süreceğini ve bu işlemciye sahip amiral gemisi modellerinin Haziran ayı başlarında piyasaya çıkacağını bildirdi. Bilgiler, Qualcomm'un 9 Mayıs - 11 Mayıs tarihleri arasında San Diego'da gerçekleştirilecek 5G zirvesinin zaman çizelgesiyle örtüşüyor. Brar ayrıca işlemci üreticisinin aynı anda yeni Snapdragon 700 serisi işlemcileri piyasaya süreceğini de iddia ediyor.

Snapdragon 8 Gen 1 Plus'ın özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok ancak sızıntıyı yapanlar TSMC'nin 4nm temeline sahip olduğunu söylüyor. Mevcut en üst seviye Snapdragon olacağı için hız iyileştirmeleri ve daha hızlı yapay zeka işlemesine sahip olmasını bekleyebilirsiniz. Qualcomm, amiral gemisi işlemcilerinin Plus modellerinde genellikle fazla bir değişikliğe gitmiyor.

OnePlus

OnePlus'ın hâlihazırda OnePlus 10 Pro'nun bir Ultra modeli üzerinde çalıştığı söyleniyor. Telefonun Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve Snapdragon 8 Gen 1 Plus'a sahip olmak için mükemmel bir aday olabilir.

Xiaomi

OnePlus gibi Xiaomi'nin de bu yıl içinde Xiaomi 12 Ultra'yı piyasaya sürmesi bekleniyor. Popüler analizci Digital Chat Station, kısa süre önce telefonun yaklaşmakta olan Qualcomm işlemcisi ile çalışacağını açıklamıştı.

Lenovo/Motorola

Lenovo'nun sahibi olan Motorola şu anda Frontier kod adında çok da gizemli olmayan bir telefon hazırlıyor. Cihazın çizimleri ve özellikleri, geçtiğimiz günlerde internette dolaşıyordu ve Digital Chat Station'dan yeni bir sızıntı, Frontier'in Snapdragon 8 Gen 1 Plus'a sahip olacağını gösteriyor. Lenovo'nun ayrıca yeni işlemci tarafından desteklenecek kendi markasına sahip başka bir telefon üzerinde de çalıştığına inanılıyor.