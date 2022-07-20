Snapdragon 8 Gen 2 İşlemcinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Yeni nesil amiral gemisi Android akıllı telefonlar için işler yavaş yavaş hazırlanıyor. Son günlerde birçok yeniliğiyle karşımıza çıkan Qualcomm, bugün Snapdragon 2022 Summit etkinliğinin Kasım ayında gerçekleşeceğini resmen onayladı.

Yıllık "Snapdragon Summit" etkinliği, Qualcomm'un en son ve en büyük yeniliklerini sergilediği, genellikle şirketin bir sonraki yılın Android telefonları için amiral gemisi işlemcisini görücüye çıkardığı etkinlik olarak biliniyor. Geçen yılki etkinlik Aralık ayının başlarında gerçekleşti ve Snapdragon 8 Gen 1'i ortaya çıkardı ve artık bu yılki etkinliğin de ne zaman gerçekleşeceğini biliyoruz.

Snapdragon 2022 Summit Etkinliği 15-17 Kasım Tarihlerinde Düzenlenecek

Qualcomm, web sitesinde Snapdragon 2022 Summit etkinliğinin 15 Kasım ile 17 Kasım arasında üç günlük bir etkinlik sırasında gerçekleşeceğini doğruladı. Qualcomm etkinliğine genellikle Aralık ayında ev sahipliği yaptığı için bu, normalden oldukça erken. Etkinlik, COVID-19 nedeniyle vermiş olduğu kısa bir aranın ardından son yıllarda olduğu gibi Hawaii'ye dönecek.

Bu etkinlikte tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan yeni işlemci, Qualcomm'un markasını taşımaya devam ederek Snapdragon 8 Gen 2 olarak adlandırılacak.

Çipin TSMC tarafından üretilmesi ve SM8550 model numarasını taşıyan 4nm işleminden geçmesi bekleniyor. Söylentiye göre çip, tek bir Cortex A73 çekirdeği, iki Cortex A720 çekirdeği, iki Cortex A710 çekirdeği ve üç Cortex A510 çekirdeğinden oluşan 1+2+2+3 düzenlemesiyle biraz alışılmışın dışında bir düzen kullanacak.