İddia: Snapdragon 8 Gen 3 Apple A17 Bionic'ten Daha Güçlü Olacak

Android dünyasının en önde gelen çip üreticilerinden olan Qualcomm, önümüzdeki sene için oldukça büyük iddialara sahip. Snapdragon 8 Gen 3'ün Apple A17 Bionic çip setine kıyasla çok daha güçlü olacağı iddia ediliyor.

Qualcomm'un son yıllarda yakaladığı başarı sayesinde Android tarafında da artık iPhone seviyesinde güçlü ve optimize telefonlar görmeye başladık. Firmanın Snapdragon 8 Gen 2+ ile ilgilenmektense yeni serinin çıkarılması için pedallara bastığı belirtiliyor.

Yüzde 15 Hız Artışı Bekleniyor

Snapdragon 8 Gen 2, Samsung Galaxy S23 serisi ve benzeri üst segment Android telefonlarda çoktan kendini kanıtladı. Ancak Qualcomm'un bu noktada durmaya niyeti yok. 4 nm mimarisiyle üretilmesi planlanan Snapdragon 8 Gen 3, selefine kıyasla %15 daha fazla saat hızı vadediyor.

Öte yandan bu yıl içerisinde üretilecek olan ve iPhone 15 Pro'da yerini alması beklenen Apple A17 Bionic çip setlerinin 3 nm mimarisine henüz Qualcomm'dan cevap gelmeyecek gibi duruyor. Fakat iddialara göre tekli çekirdek performansında Snapdragon 8 Gen 3, rakibine kıyasla çok daha iyi performans gösterecek.

Cortex-A715 ve yeni Cortex-A515 çekirdeklerine sahip olması beklenen Snapdragon 8 Gen 3 için en büyük sorun ise hız artışı kaynaklı aşırı ısınma ve güç tüketimi.