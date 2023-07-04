Snapdragon 8 Gen 3'ten Detaylar Geldi: İlk Hangi Telefonla Geliyor?

Xiaomi'nin yaklaşmakta olan amiral gemisi Xiaomi 14, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisini içeren ilk telefonlardan biri olacak. Hem telefon hem de işlemci resmî olarak duyurulmamış olsa da birçok detay ortaya çıktı.

Xiaomi 14 serisinin Kasım ayında tanıtılması beklenirken, Qualcomm yeni işlemcisini 24 Ekim'de tanıtacak.

Weibo'daki duyumcu Digital Chat Station'dan gelen son bilgiler, Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden gücünü alacağını gösteriyor. Snapdragon 8 Gen 3, bir Cortex-X4 çekirdeği, beş Cortex-A720 çekirdeği ve iki Cortex-A520 çekirdeği dâhil olmak üzere güçlü bir yapılandırmaya sahip.

Snapdragon 8 Gen 3, Xiaomi 14 Serisine Güç Verecek

Ek olarak Xiaomi 14, 90W hızlı kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj özellikli oldukça büyük bir 4.860 mAh pile sahip olacak. Öte yandan Xiaomi 14 Pro, 120W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj ile biraz daha büyük 5.000 mAh pile sahip olacak.

Bu sızıntılar Xiaomi'nin geleceğe yönelik planları hakkında fikir verirken, Xiaomi 14 serisinin kamera, RAM ve ekranına ilişkin ayrıntılar açıklanmadı.

Peki sizin Xiaomi 14 ve Snapdragon 8 Gen 3'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.